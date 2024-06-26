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13:09 26.06.2024

Від початку повномасштабної війни 13% закладів культури в Україні припинили свою діяльність - Карандєєв

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Від початку повномасштабної війни 13% закладів культури в Україні припинили свою діяльність - Карандєєв
Фото: https://www.facebook.com/karandieiev

З початку повномасштабної війни 13% закладів культури в Україні припинили свою діяльність, повідомив в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

"Там, де немає людей і співробітників, там немає і роботи закладів культури. Звісно, більшість з них припинила своє існування внаслідок руйнувань, внаслідок того, що були порушені логістичні зв'язки. Навіть на деокупованих територіях не скрізь вдалося відновити діяльність закладів культури", - сказав Карандєєв на всеукраїнському форумі "Культура під час війни. Людський капітал" у середу в Києві.

Зазначено, що з початку повномасштабної війни 13% закладів культури припинили свою діяльність. Зокрема, станом на лютий 2022 року в Україні працювало 33 674 заклади культури, а станом на травень 2024 року – лише 29 320 закладів.

Крім того, зазначено, що на тимчасово окупованій території розташовані 1884 заклади культури.

Як повідомлялося, за словами в. о. міністра культури Ростислава Карандєєва, станом на травень від початку повномасштабної війни сфера культури України втратила 18% працівників.

Теги: #карандєєв #заклади_культури

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