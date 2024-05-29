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09:24 29.05.2024

Карандєєв має намір виступати за залучення міжнародної допомоги для відновлення постраждалої внаслідок обстрілу друкарні в Харкові

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В. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв має намір на Ukraine Recovery Conference порушувати питання щодо залучення міжнародної допомоги для відновлення роботи друкарні "Фактор-друк" у Харкові, яка постраждала внаслідок російського обстрілу.

"Це прямий удар росіян по українській мові. Палітурний цех із дорогим обладнанням повністю знищено. Але найстрашніше те, що ми втрачаємо людей. Під час Ukraine Recovery Conference, яка пройде 11-12 червня в Берліні, я порушуватиму питання залучення міжнародної допомоги для відновлення повноцінної роботи друкарні", - наводить слова Карандєєва пресслужба міністерства.

Зазначено, що друкарня "Фактор-друк", яку зруйнували росіяни прямим влучанням ракети під час обстрілу 23 травня, є однією з найбільших у Європі.

Згідно з повідомленням, підприємство охоплювало 40% вітчизняного ринку.

"Загалом втрати закладів культури Харківської області становлять 316 об'єктів. Це 16% від загальної кількості зруйнованих закладів культури України", - підсумували у відомстві.

Теги: #харків #друкарня #карандєєв

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