Міндовкілля і ДСНС України передали Чорнобильському біосферному заповіднику спецтехніку для гасіння пожеж

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук разом з головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Андрієм Даником передали Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику спецтехніку для гасіння пожеж, повідомляє Міндовкілля.

"Це 14 автомобілів підвищеної прохідності - автоцистерн та пожежних авто, які тепер використовуватимуть для оперативного реагування на випадки загорання на території заповідника", - сказала Гринчук.

За її словами, лише за минулий рік на території зони відчуження виникло 107 пожеж на площі 3378 га. З початку поточного року мали 46 випадків загорання. При цьому, внаслідок окупації ЧАЕС у лютому 2022 року російськими військами знищено та розграбовано 80% пожежно-рятувальної та спеціальної техніки на понад 22,7 млн грн.

Міністр зазначила, що для реалізації комплексного плану заходів зі створення (відновлення) системи пожежної безпеки зоні відчуження необхідно понад 1,2 млрд грн. Ситуацію ускладнює й те, що 30% лісових масивів зони відчуження залишаються замінованими.

"Кожен вибухонебезпечний предмет - потенційне джерело виникнення пожеж. У пріоритетах - першочергове обстеження та розмінування під'їздів до пожежних водойм та доріг протипожежного призначення", - зауважила Гринчук.

Міністр повідомила, що аналогічну допомогу від рятувальників незабаром отримають і інші національні парки та заповідники - всього установам ПЗФ буде передано понад 100 одиниць спецтехніки.

Раніше начальник управління з питань забезпечення бар’єрної функції зони відчуження, природно-заповідного фонду, радіаційної безпеки, охорони праці та цивільного захисту Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Михайло Байтала повідомив, що основні заходи для забезпечення пожежної безпеки у Чорнобильській зоні відчуження, передбачені постановою Кабміну, не реалізовано через відсутність фінансування.