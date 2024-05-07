Ворог обстріляв 17 населених пунктів Херсонської області, поранено одну людину

Російські війська упродовж доби продовжили обстрілювати Херсонську область, є руйнування житлових будинків та інфраструктури, один мирний житель зазнав поранень, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін уранці у вівторок.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Антонівка, Іванівка, Благовіщенське, Дніпровське, Токарівка, Інженерне, Садове, Приозерне, Станіслав, Кізомис, Велетенське, Берислав, Республіканець, Шляхове, Новоолександрівка, Червоний Маяк та місто Херсон... Через російську агресію 1 людина дістала поранення", - ідеться в його телеграм-каналі.

Також російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в адмінбудівлю, офісне приміщення, газопровід, а також приватні автомобілі, додав голова ОВА.