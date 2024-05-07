Війська РФ за минулий день здійснили 31 обстріл 11 громад Сумської області, поранено трьох людей, із них двоє - діти

Російські окупанти за минулий день 31 раз обстріляли з різних видів зброї прикордонні громади Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація в Телеграм-каналі станом на 21:00 понеділка.

"Протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 169 вибухів. Обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Ворожб'янська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, у Краснопільській громаді ворог вдарив з артилерії (17 вибухів). Також був удар БПЛА типу "Ланцет" (1 вибух) і скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух). Унаслідок одного з артобстрілів поранено місцевого жителя. Також травмовано двох дітей (2009 р.н. і 2010 р.н.).

В Есманській громаді зафіксовано обстріли з міномета (6 вибухів), артилерії (20 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух).

По Середино-Будській громаді росіяни били з РСЗВ (4 вибухи), артилерії (18 вибухів).

У Новослобідській громаді здійснено обстріли з артилерії (13 вибухів), міномету (1 вибух) та авіаудар КАБ (3 вибухи).

По Миропільській громаді ворог скинув 2 міни та завдав артилерійських обстрілів (27 вибухів).

Хотинська громада: здійснено пуск НУРС із гелікоптера (6 вибухів), обстріли з РСЗВ (4 вибухи), мінометів (2 вибухи).

У Білопільській громаді зафіксовано обстріли з мінометів (18 вибухів) та авіаудар КАБ (5 вибухів).

Ворожбянська громада: здійснено удар трьома FPV-дронами (3 вибухи) та авіаудар КАБ (2 вибухи).

Під артилерійським вогнем були Великописарівська (7 вибухів) і Юнаківська (3 вибухи) громади.

Під мінометними обстрілами опинилася Зноб-Новгородська громада (5 вибухів).