Російські війська в ніч проти вівторка обстріляли з артилерії та дронів-камікадзе Нікопольський район, пошкоджено житлові будинки, магазин і газогін, повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак.

"Протягом ночі ворог чотири рази атакував Нікопольщину. З артилерії обстріляв Марганецьку громаду. Дронами-камікадзе вдарив по самому Нікополю і Мирівській громаді", - ідеться в його телеграм-каналі.

Лисак зазначив, що пошкоджено 3 приватні будинки, господарську споруду, магазин і газопровід.

Тим часом постраждалих серед жителів немає.