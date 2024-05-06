Події

10:11 06.05.2024

Окупанти обстріляли Суми та 17 прикордонних сіл у Сумській і Чернігівській областях, є поранений

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Окупанти обстріляли Суми та 17 прикордонних сіл у Сумській і Чернігівській областях, є поранений

Мирний житель міста Суми дістав поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці в понеділок уранці.

"Суми - 1 вибух, імовірно, БПЛА типу "Шахед". Унаслідок обстрілу дістала поранення 1 цивільна особа та пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури", - йдеться у зведенні.

Також під обстріл потрапили вісім сіл у Новгород-Сіверському та Корюківському районах Чернігівської області, а також дев'ять сіл у Сумському й Охтирському районах Сумської області.

У Тарасівці внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Про інші руйнування й постраждалих не повідомляють. "Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - повідомляється у зведенні.

Під час обстрілів окупанти використовували ствольну артилерію калібру 152 мм, міномети калібру 82 і 120 мм, станкові автоматичні гранатомети, ФПВ-дрони, скидали некеровані авіаракети. Загалом за добу зафіксовано 20 обстрілів (73 вибухи) з різних видів озброєння. 

Теги: #північ #обстріли

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