Окупанти обстріляли Суми та 17 прикордонних сіл у Сумській і Чернігівській областях, є поранений

Мирний житель міста Суми дістав поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці в понеділок уранці.

"Суми - 1 вибух, імовірно, БПЛА типу "Шахед". Унаслідок обстрілу дістала поранення 1 цивільна особа та пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури", - йдеться у зведенні.

Також під обстріл потрапили вісім сіл у Новгород-Сіверському та Корюківському районах Чернігівської області, а також дев'ять сіл у Сумському й Охтирському районах Сумської області.

У Тарасівці внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Про інші руйнування й постраждалих не повідомляють. "Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - повідомляється у зведенні.

Під час обстрілів окупанти використовували ствольну артилерію калібру 152 мм, міномети калібру 82 і 120 мм, станкові автоматичні гранатомети, ФПВ-дрони, скидали некеровані авіаракети. Загалом за добу зафіксовано 20 обстрілів (73 вибухи) з різних видів озброєння.