Події

13:12 07.05.2024

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення мера Очакова

2 хв читати
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення мера Очакова

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) встановило ознаки незаконного збагачення на понад 12 млн грн і декларування недостовірних відомостей у декларації міського голови Очакова (Миколаївська область), матеріали направлено до Національної поліції України.

"НАЗК здійснило повні перевірки декларацій очаківського міського голови, за результатами яких виявлено ознаки незаконного збагачення на понад 12 млн грн та ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 3 млн грн", - ідеться в повідомленні Нацагентства в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією НАЗК, під час війни 2022 року посадовець разом із дружиною придбав у власність квартиру в Іспанії площею 122,31 кв. м вартістю понад 5 млн грн.

"Крім того, він отримав, нібито від матері, подарунки у вигляді готівки на понад 12 млн грн, що значно перевищує її законні доходи", - йдеться в повідомленні.

Також, як зазначають у НАЗК, під час повної перевірки декларацій встановлено, що дружина посадовця отримала на свій банківський рахунок понад 300 тис. грн від фізичної особи-підприємця, який неодноразово виконував роботи та надавав послуги для Очаківської міської ради.

"Він повідомив, що ці кошти були отримані нібито на придбання автомобіля для Очаківської міської ради. Ці твердження спростовано під час перевірки. Зазначені кошти дружина витратила на придбання одягу", - уточнюється в повідомленні.

За результатами встановлених фактів НАЗК склало обґрунтовані висновки за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та направило їх до Національної поліції України.

 

Теги: #мер #назк #очаков

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:09 05.05.2024
Садік Хан залишився мером Лондона на третій термін

Садік Хан залишився мером Лондона на третій термін

17:32 23.04.2024
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення заступника голови Дніпровського РУ ГУНП на 14 млн грн

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення заступника голови Дніпровського РУ ГУНП на 14 млн грн

10:33 18.04.2024
ВАКС засудив мера Рені до дев'яти років позбавлення волі

ВАКС засудив мера Рені до дев'яти років позбавлення волі

13:11 16.04.2024
На війні загинув мер Лебедина Бакликов

На війні загинув мер Лебедина Бакликов

19:44 27.03.2024
Голова НАЗК провів низку зустрічей у Брюсселі з питань співпраці з ЄС та виконання Україною євроінтеграційних зобов'язань щодо протидії корупції

Голова НАЗК провів низку зустрічей у Брюсселі з питань співпраці з ЄС та виконання Україною євроінтеграційних зобов'язань щодо протидії корупції

16:23 20.03.2024
НАЗК переадресовуватиме користувачів із сайту "Міжнародні спонсори війни" на сайт РНБО

НАЗК переадресовуватиме користувачів із сайту "Міжнародні спонсори війни" на сайт РНБО

22:08 27.02.2024
Посли G7 вітають призначення Павлущика головою НАЗК

Посли G7 вітають призначення Павлущика головою НАЗК

13:55 27.02.2024
Кабмін призначив Павлущика головою НАЗК

Кабмін призначив Павлущика головою НАЗК

01:38 26.02.2024
Новим головою НАЗК обрали детектива НАБУ Віктора Павлущика

Новим головою НАЗК обрали детектива НАБУ Віктора Павлущика

19:30 23.02.2024
Шурма називає протокол НАЗК щодо нього "юридично нікчемним документом"

Шурма називає протокол НАЗК щодо нього "юридично нікчемним документом"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ викрила мережу агентів ФСБ РФ, які готували вбивство президента України, затримано двох полковників Управління держохорони

Кабмін продовжив на місяць відстрочку від призову, яка надана рішеннями Мінекономіки

ЗС України за добу ліквідували 1160 окупантів

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 97 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 31 атаку противника

Макрон вітає "зобов'язання" Китаю "утримуватися від продажу будь-якої зброї" Москві

ОСТАННЄ

СБУ викрила мережу агентів ФСБ РФ, які готували вбивство президента України, затримано двох полковників Управління держохорони

Кабмін продовжив на місяць відстрочку від призову, яка надана рішеннями Мінекономіки

Опитування: 83% українців вважають, що держава має втрутитися в діяльність УПЦ (МП), 82% не довіряють цій церкві

На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу до ЗСУ

У протоці Босфор сів на мілину суховантаж Alexis, що прямував з України до Єгипту

У Тисі виявили тіла трьох потопельників – Держприкордонслужба України

Російські війська за добу 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини, евакуйовано 506 осіб

У Кривому Розі на території військкомату помер військовозобов'язаний

Перший півфінал "Євробачення-2024" відбудеться у вівторок, українці за кордоном зможуть проголосувати за Alyona Alyona & Jerry Heil

У Боровій унаслідок авіаудару травмовані три людини - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА