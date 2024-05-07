НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення мера Очакова

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) встановило ознаки незаконного збагачення на понад 12 млн грн і декларування недостовірних відомостей у декларації міського голови Очакова (Миколаївська область), матеріали направлено до Національної поліції України.

"НАЗК здійснило повні перевірки декларацій очаківського міського голови, за результатами яких виявлено ознаки незаконного збагачення на понад 12 млн грн та ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 3 млн грн", - ідеться в повідомленні Нацагентства в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією НАЗК, під час війни 2022 року посадовець разом із дружиною придбав у власність квартиру в Іспанії площею 122,31 кв. м вартістю понад 5 млн грн.

"Крім того, він отримав, нібито від матері, подарунки у вигляді готівки на понад 12 млн грн, що значно перевищує її законні доходи", - йдеться в повідомленні.

Також, як зазначають у НАЗК, під час повної перевірки декларацій встановлено, що дружина посадовця отримала на свій банківський рахунок понад 300 тис. грн від фізичної особи-підприємця, який неодноразово виконував роботи та надавав послуги для Очаківської міської ради.

"Він повідомив, що ці кошти були отримані нібито на придбання автомобіля для Очаківської міської ради. Ці твердження спростовано під час перевірки. Зазначені кошти дружина витратила на придбання одягу", - уточнюється в повідомленні.

За результатами встановлених фактів НАЗК склало обґрунтовані висновки за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та направило їх до Національної поліції України.