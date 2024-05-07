Події

09:38 07.05.2024

У Боровій унаслідок авіаудару травмовані три людини - Синєгубов

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У Боровій унаслідок авіаудару травмовані три людини - Синєгубов
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

У ніч на вівторок ЗС РФ скинули КАБ на приватні будинки в Боровій Ізюмського району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу КАБ по приватних будинках травмовано 16-річну дівчину, 55-річного чоловіка, 54-річну жінку", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби ворожих обстрілів зазнали Липці (пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок), Черкаські Тишки (виникла пожежа, горіли трактор, дерева, дві господарські споруди та будівля зруйнованого кафе), Козача Лопань (загорілися покрівлі будинків і дах господарської споруди) та Вовчанськ (пошкоджено два приватні будинки).

У Близнюках на території приватного будинку внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою загинув 55-річний чоловік.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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