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13:00 07.05.2024

Кабмін продовжив на місяць відстрочку від призову, яка надана рішеннями Мінекономіки

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Кабмін продовжив на місяць відстрочку від призову, яка надана рішеннями Мінекономіки

Кабінет Міністрів подовжив на місяць відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, яка надана рішеннями Міністерства економіки.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, встановлено, що терміни дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов'язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно з постановою від 27 січня 2023 року №76, що не закінчилися на день ухвалення цього рішення, продовжуються автоматично на один місяць.

 

Теги: #кабмін #призов #мобілізація

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