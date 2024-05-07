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16:53 07.05.2024

Бійці 79 ОДШБр під час ворожого штурму в районі Новомихайлівки знищили 8 російських мотоциклів й 1 БМП

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Бійці 79 ОДШБр під час ворожого штурму в районі Новомихайлівки знищили 8 російських мотоциклів й 1 БМП

Бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади під час ворожого штурму в районі Новомихайлівки знищили вісім російських мотоциклів й одну БМП з піхотою.

"Буває ж таке! Російські окупанти пересіли на мотоцикли, щоб зухвало увірватись на позиції Таврійських десантників у районі Новомихайлівки. Але наші оператори ударних дронів креативу не оцінили і кожному гонщику ще задовго до фінішу виписали по штрафу за перевищення швидкості", - йдеться в повідомленні бригади у фейсбуці.

Під час цього штурму знищено вісім мотоциклів й одну БМП з піхотою.

"Ще одну "беху" і танк нашим воїнам вдалося пошкодити", - додали в бригаді.

Теги: #79бригада
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