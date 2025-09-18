Інтерфакс-Україна
Події
17:32 18.09.2025

Зеленський обговорив із воїнами 79-ї ОДШБр виділення додаткових коштів на кожен батальйон

1 хв читати
Зеленський обговорив із воїнами 79-ї ОДШБр виділення додаткових коштів на кожен батальйон
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які беруть участь в обороні Мирнограда та в Добропільській контрнаступальній операції.

“Предметно говорив із військовими по багатьох питаннях: виділення додаткових коштів на кожен батальйон, що бере участь у бойових діях, забезпечення необхідними компонентами для ремонту західної техніки, захист бронетехніки від російських дронів. Окремо – про скорочення часу між поданням воїнів на нагороди і їх фактичним врученням”, - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Він подякував воїнам за зустріч і змістовну розмову, а також за професійність і стійкість.

Теги: #79бригада #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:02 18.09.2025
Президент підписав закон про військового омбудсмана

Президент підписав закон про військового омбудсмана

10:53 18.09.2025
Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією

Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією

18:05 17.09.2025
Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

18:04 17.09.2025
Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

17:57 17.09.2025
В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський

В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський

17:51 17.09.2025
Росіяни не зможуть вести масові операції через великі особові втрати – Зеленський

Росіяни не зможуть вести масові операції через великі особові втрати – Зеленський

17:50 17.09.2025
Зеленський: план А – закінчити війну

Зеленський: план А – закінчити війну

17:48 17.09.2025
Зеленський обговорив з Мецолою перемовини щодо вступу в ЄС і соціальні питання

Зеленський обговорив з Мецолою перемовини щодо вступу в ЄС і соціальні питання

12:16 17.09.2025
Лише половина фракції "Слуга народу" прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька

Лише половина фракції "Слуга народу" прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька

20:36 16.09.2025
Зеленський доручив уряду максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання держави

Зеленський доручив уряду максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання держави

ВАЖЛИВЕ

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

Понад 170 кв. км і 9 населених пунктів звільнені з початку Добропільського контрнаступу - Зеленський

В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Коордштаб

ОСТАННЄ

"УЗ" відновила живлення на пошкодженій вчора РФ нічним обстрілом ділянці

Трамп заявив про намір повернути базу ВПС "Баграм" в Афганістані під контроль США

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Рада прийняла закон про заходи безпеки в школах

Посольство України про заяву експрем'єра Польщі: Це спроба підірвати взаємну повагу та довіру

У Харкові відбувся установчий форум Асоціації прифронтових міст та громад

Зеленський обговорив із командирами потреби 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади

Рада прийняла закон про Єдину інформаційну систему соціальної сфери

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Мир має бути прийнятним для української держави та потребує сили - міністр оборони Польщі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА