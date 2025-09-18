Зеленський обговорив із воїнами 79-ї ОДШБр виділення додаткових коштів на кожен батальйон

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які беруть участь в обороні Мирнограда та в Добропільській контрнаступальній операції.

“Предметно говорив із військовими по багатьох питаннях: виділення додаткових коштів на кожен батальйон, що бере участь у бойових діях, забезпечення необхідними компонентами для ремонту західної техніки, захист бронетехніки від російських дронів. Окремо – про скорочення часу між поданням воїнів на нагороди і їх фактичним врученням”, - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Він подякував воїнам за зустріч і змістовну розмову, а також за професійність і стійкість.