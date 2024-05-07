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17:21 07.05.2024

На Одещині знищено морську міну - ВМС ЗСУ

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На Одещині знищено морську міну - ВМС ЗСУ

Сили і засоби ВМС ЗСУ знищили морську міну в Одеській області, повідомляють Військово-Морські сили Збройних сил України.

"Сьогодні на Одещині було виявлено чергову небезпечну знахідку - якірну міну, яку винесло на узбережжя. Силами й засобами ВМС ЗС України небезпечний боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.

У ВМС ЗСУ інформують, що "загалом за час війни з російською федерацією військові моряки вже знищили десятки подібних мін - як під водою, так і дрейфуючих чи тих, які винесло на узбережжя".

Теги: #одещина #міна #вмс_зс

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