На Одещині знищено морську міну - ВМС ЗСУ

Сили і засоби ВМС ЗСУ знищили морську міну в Одеській області, повідомляють Військово-Морські сили Збройних сил України.

"Сьогодні на Одещині було виявлено чергову небезпечну знахідку - якірну міну, яку винесло на узбережжя. Силами й засобами ВМС ЗС України небезпечний боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.

У ВМС ЗСУ інформують, що "загалом за час війни з російською федерацією військові моряки вже знищили десятки подібних мін - як під водою, так і дрейфуючих чи тих, які винесло на узбережжя".