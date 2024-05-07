Обвинувачення обох сторін про застосування хімічної зброї в Україні недостатньо обґрунтовані - ОЗХЗ

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) прокоментувала заяви про застосування хімічної зброї під час російського вторгнення в Україну, зазначивши, що наявні обвинувачення недостатньо обґрунтовані.

"Секретаріат Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) відстежує ситуацію на території України від початку війни в лютому 2022 року у зв'язку з обвинуваченнями у використанні токсичних хімікатів як зброї. І Російська Федерація, і Україна обвинуватили один одного і повідомили Організації про це... Інформація, надана Організації обома сторонами, а також інформація, наявна в розпорядженні Секретаріату, недостатньо обґрунтована", - зазначено в заяві.

В ОЗХЗ наголосили, що проте ситуація залишається нестабільною і вкрай тривожною щодо можливого відновлення використання токсичних хімікатів як зброї.

Раніше, 1 травня, США оголосили, що вони запровадили нові заходи щодо Російської Федерації за її повномасштабну війну і застосування хімічної зброї проти України, зокрема за використання нею хлорпікрину, а також засоби боротьби з масовими заворушеннями як метод ведення війни.

У свою чергу Російська Федерація заперечує застосування такої зброї.

В ОЗХЗ нагадали, що для проведення будь-яких дій, що стосуються обвинувачень у використанні токсичних хімікатів як зброї, необхідно офіційно звернутися до Секретаріату ОЗХЗ з проханням про проведення такої діяльності з боку держав-учасниць.

"Досі Секретаріат не отримував таких запитів про дії", - зазначили в організації.