Події

16:12 27.05.2023

ГУР: спецслужби РФ почали втілювати провокацію з хімічною зброєю

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ГУР: спецслужби РФ почали втілювати провокацію з хімічною зброєю

З метою зриву контрнаступальних дій Сил безпеки і оборони України російські окупанти 27 травня 2023 року почали реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, повідомляє ГУР Міноборони України.

"Реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава-агресор планує використати як фейковий доказ для звинувачення України", - ідеться в повідомленні ГУР у телеграм-каналі.

ГУР наголошує, що Сили безпеки і оборони України під час бойових дій із російськими військами використовують лише конвенційні засоби, а чергові постановки московитських спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті.

 

Теги: #провокації #хімічна_зброя #гур_міноборони

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