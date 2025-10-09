Інтерфакс-Україна
10:47 09.10.2025

Росіяни готують провокації щодо полонених на території Білорусі для тиску на Україну – Зеленський

РФ має план привозити деяких своїх полонених в Білорусь і примушувати їх записувати відеозвернення до батьків, що нібито українська влада не хоче їх забирати, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Нам зрозуміло з даних Служби зовнішньої розвідки України, що хочуть робити росіяни. Вони хочуть наповнювати списки українців тільки зі свого боку, незважаючи на наш запит. І нам відомо, що вони хочуть привозити деяких полонених в Білорусь, примушувати їх записувати відеозвернення до батьків, немов українська влада не забирає: заберіть нас, ось ми в Білорусі, заберіть нас. Готуються такі російські провокації. Це просто спроба тиску на нас", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у середу.

Президент наголосив, що Україна робить усе, щоб були реалізовані всі попередні домовленості про обміни, і працює, щоб повернути додому всіх своїх людей.

