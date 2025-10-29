Інтерфакс-Україна
23:43 29.10.2025

Білоруські провокації в повітряному просторі Литви є частиною гібридних атак РФ проти Європи - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив солідарність з Литвою у протидії провокаціям з боку Білорусі. Про це Сибіга написав на X у середу.

"Україна солідарна з Литвою перед обличчям білоруських провокацій та вторгнень у повітряний простір Литви, що спричинили порушення роботи цивільної авіації. Дії Лукашенка слід розглядати як частину гібридних атак Росії проти Європи. Ми закликаємо до європейської єдності, сили та тиску на обидва режими, щоб чітко дати зрозуміти, що такі дії мають свою ціну", написав Сибіга на X.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1983631085373161494

Теги: #білорусь #литва #заява #провокації

