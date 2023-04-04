Ворог знову скинув у районі Водяного боєприпас із хімічною речовиною типу К-51 - Сили оборони України

Російські окупанти знову скинули з БПЛА в районі Водяного аерозольні гранати нелетальної дії типу К-51, повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський.

"Було зафіксовано також скидання боєприпасу з хімічною речовиною в районі Водяного. Найімовірніше, це боєприпас К-51", - сказав він в ефірі національного телемарафону в середу.

У Силах оборони наголосили, що це далеко не перший випадок скидання противником зазначеного боєприпасу, який скидають із безпілотних літальних апаратів.

"Сказати, що завдає шкоди - ні, але все ж таки на деякий час це дестабілізує людину і вона не в змозі вести бойові дії", - сказав речник.

Загалом противник здійснив 307 обстрілів, з яких запорізький напрямок - 54 рази, Донецький - 253.

"Станом на ранок ворог 35 разів атакував позиції в районі Авдіївки, без підтримки техніки. У районі Мар'їнки приєднувалися БТР і БМП, у районі Карлівки працювала група піхоти з танками. Усі атаки було відбито. Було завдано чотири авіаудари", - сказав він.

За словами Дмитрашковського, ворог втратив за добу приблизно дві роти особового складу, було знищено його склад боєприпасів і пункт управління.