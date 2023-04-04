Події

15:05 04.04.2023

Ворог знову скинув у районі Водяного боєприпас із хімічною речовиною типу К-51 - Сили оборони України

1 хв читати
Ворог знову скинув у районі Водяного боєприпас із хімічною речовиною типу К-51 - Сили оборони України

Російські окупанти знову скинули з БПЛА в районі Водяного аерозольні гранати нелетальної дії типу К-51, повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський.

"Було зафіксовано також скидання боєприпасу з хімічною речовиною в районі Водяного. Найімовірніше, це боєприпас К-51", - сказав він в ефірі національного телемарафону в середу.

У Силах оборони наголосили, що це далеко не перший випадок скидання противником зазначеного боєприпасу, який скидають із безпілотних літальних апаратів.

"Сказати, що завдає шкоди - ні, але все ж таки на деякий час це дестабілізує людину і вона не в змозі вести бойові дії", - сказав речник.

Загалом противник здійснив 307 обстрілів, з яких запорізький напрямок - 54 рази, Донецький - 253.

"Станом на ранок ворог 35 разів атакував позиції в районі Авдіївки, без підтримки техніки. У районі Мар'їнки приєднувалися БТР і БМП, у районі Карлівки працювала група піхоти з танками. Усі атаки було відбито. Було завдано чотири авіаудари", - сказав він.

За словами Дмитрашковського, ворог втратив за добу приблизно дві роти особового складу, було знищено його склад боєприпасів і пункт управління.

Теги: #запорізька_область #хімічна_зброя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:40 04.04.2023
Окупантам не вистачить логістики, щоб розтягнути наступальні дії по всій лінії фронту - Сили оборони

Окупантам не вистачить логістики, щоб розтягнути наступальні дії по всій лінії фронту - Сили оборони

17:00 27.03.2023
Президент України та гендиректор МАГАТЕ зустрілися в Запоріжжі

Президент України та гендиректор МАГАТЕ зустрілися в Запоріжжі

16:32 27.03.2023
Зеленський ознайомився з роботою командного пункту ОУВ "Запоріжжя" та провів нараду щодо ситуації в регіоні

Зеленський ознайомився з роботою командного пункту ОУВ "Запоріжжя" та провів нараду щодо ситуації в регіоні

16:30 27.03.2023
Зеленський відвідав військовий шпиталь у Запоріжжі та нагородив медиків і поранених захисників

Зеленський відвідав військовий шпиталь у Запоріжжі та нагородив медиків і поранених захисників

16:10 27.03.2023
Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій у Запорізькій області

Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій у Запорізькій області

10:53 12.03.2023
У Запорізькій області внаслідок гри з протитанковою гранатою поранено двох дітей - поліція

У Запорізькій області внаслідок гри з протитанковою гранатою поранено двох дітей - поліція

14:23 04.03.2023
Окупанти обстріляли с.Мар'ївка Запорізького району, без жертв - голова ОП

Окупанти обстріляли с.Мар'ївка Запорізького району, без жертв - голова ОП

13:35 01.03.2023
Росіяни хочуть провести в Запорізькій області фейкові вибори так само, як провели псевдореферендум - мер Мелітополя

Росіяни хочуть провести в Запорізькій області фейкові вибори так само, як провели псевдореферендум - мер Мелітополя

10:02 15.02.2023
Окупанти 103 рази обстріляли українські позиції в Запорізькій області за добу, зруйновано 19 цивільних об'єктів

Окупанти 103 рази обстріляли українські позиції в Запорізькій області за добу, зруйновано 19 цивільних об'єктів

10:39 12.02.2023
У Запорізькій області за суботу зафіксовано 16 повідомлень про руйнування мирних об'єктів від ворожого вогню

У Запорізькій області за суботу зафіксовано 16 повідомлень про руйнування мирних об'єктів від ворожого вогню

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кам'янець-Подільська міськрада проголосувала за припинення права УПЦ (МП) на користування земельними ділянками на території громади

Можливості щодо надання Чехією військової допомоги Україні використано ще не всі - тимчасовий повірений

США мають намір у стислі терміни відправити Україні боєприпаси та військове обладнання на $500 млн - ЗМІ

ДБР викрило заступника голови ФПУ на спробі дати хабар у $150 тис. за зміну йому запобіжного заходу

Столтенберг про ядерну риторику РФ: НАТО зробить усе, щоб у Москві не прорахувалися щодо готовності альянсу захистити всіх союзників

ОСТАННЄ

Через російську агресію в Україні постраждали вже 1 373 об'єкти культурної інфраструктури - Мінкультури

Дискусія з партнерами про передання Україні західних літаків триває без пауз - Резніков

Кам'янець-Подільська міськрада проголосувала за припинення права УПЦ (МП) на користування земельними ділянками на території громади

Суд у Швеції скасував заборону на спалення Корану під час демонстрацій

Блінкен: Дякуємо Путіну за членство Фінляндії в НАТО

Норвегія запровадила нові санкції проти РФ

Єрмак про вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу: НАТО це ключова мета і України

Пригожин у Бахмуті встановлює прапори на будівлях, які фізично давно не існують, - Череватий

Можливості щодо надання Чехією військової допомоги Україні використано ще не всі - тимчасовий повірений

США мають намір у стислі терміни відправити Україні боєприпаси та військове обладнання на $500 млн - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА