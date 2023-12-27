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09:54 27.12.2023

Від початку повномасштабної війни РФ вчинила 465 хімічних атак, із них 81 - у грудні - Генштаб ЗСУ

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Від початку повномасштабної війни РФ вчинила 465 хімічних атак, із них 81 - у грудні - Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ 465 разів застосувала боєприпаси, споряджені хімічними речовинами, з них 81 випадок застосування було зафіксовано в грудні 2023 року, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зафіксовано 465 фактів застосування російською федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за грудень поточного року 81 випадок. При цьому динаміка застосування зростає. Так, всього за один день 19 грудня росія здійснила вісім атак із використанням хімічних речовин", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в середу вранці.

У Генштабі зазначають, що найчастіше окупанти використовують гранати К-51, РГР і ручну газову гранату Дрофа-ПМ, які скидають із БПЛА, також зафіксовано застосування саморобних вибухових пристроїв, споряджених речовинами подразнювальної дії.

Крім цього, ворог здійснює артилерійські обстріли з вмістом хімічно небезпечних речовин. 14 грудня поточного року противник застосував новий тип спеціальних газових гранат РГ-ВО із вмістом невідомої хімічної речовини.

"28 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин", - зазначається в повідомленні.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу #хімічна_зброя

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