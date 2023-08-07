Ворог двічі обстріляв Новоданилівку забороненими хімічними боєприпасами, люди не постраждали - Тарнавський

За минулу добу російські окупанти двічі обстріляли з РСЗВ забороненими хімічними боєприпасами Новоданилівку, унаслідок обстрілу серед людей постраждалих немає, повідомляє командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Минулої доби противник у районі н. п. Новоданилівка здійснив два артилерійські обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину (імовірно, хлорпікрин). Унаслідок цього обстрілу люди не постраждали. Росіяни намагаються робити все, щоб зупинити наш рух. Але в них не вийде", - написав Тарнавський у телеграм-каналі в понеділок.