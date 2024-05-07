Понад 3 тис. осіб уже отримали консультацію в Центрах рекрутингу української армії, понад 1 тис. - у процесі оформлення - Міноборони

На сьогодні понад 3 000 осіб звернулися для отримання консультації до Центрів рекрутингу української армії, яких відкрито в Україні вже 20, повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на Центральному залізничному вокзалі Києва у вівторок відкрили перший інформаційний пункт рекрутингу української армії.

"Уже відкрито 20 таких рекрутингових центрів у різних точках України. І за цей час, коли ми розпочали цю роботу, понад 3 тис. людей уже звернулися, і понад 1 тис. уже в процесі оформлення контрактів або навіть уже проходять службу в ЗСУ", - сказала Калмикова на відкритті інформаційного пункту рекрутингу.

Заступниця міністра наголосила, що тут не вручатимуть повісток.

Уповноважений Міноборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець зазначив, що відкриття інформаційних пунктів має на меті поінформувати громадян про рекрутинг до української армії, оскільки "далеко не всі люди знають, що така можливість є".

"Вокзал - це хаб, звідки люди роз'їжджаються по всій країні. Відповідно, людина може дізнатися, чи є можливість прийти до центру в тому місті, куди вона прямує, і дізнатися про можливість приєднатися до армії. Закликаємо всіх звертатися, телефонувати, приходити і знаходити себе в Силах оборони України", - наголосив Бежевець.

Уповноважений також уточнив, що майже 3 тис. 200 людей отримали консультацію в Центрах рекрутингу з моменту їх відкриттів і приблизно тисячу осіб центри супроводжують нині, але "ця цифра щодня зростає".

"Приблизно 1000 осіб у процесі оформлення перебувають. Тобто людям триває або підбір вакансій, або вони вже мають контакт із військовими частинами, отримали рекомендаційні листи і далі рухаються шляхом військчастини. Результати справді хороші", - розповів Бежевець.

Перший Центр рекрутингу української армії було відкрито у Львові в середині лютого. Найбільша кількість розташовується у Дніпрі та Дніпропетровській області - 8.

"Незабаром будуть ще відкриття", - додали в Міноборони.

У свою чергу член правління "Укрзалізниці", керівник пасажирського напряму Олександр Перцовський зауважив, що Київський вокзал щоденно проходять понад 20 000 людей, що робить його зручною точкою інформування людей щодо можливості приєднатися до лав Сил оборони України. Після отримання необхідної інформації, люди можуть звернутися до Центрів рекрутингу у зручному для себе місті та отримати консультацію.

"Готові, якщо це буде успішно, розширювати й на інші вокзали нашої країни", - додав Перцовський.