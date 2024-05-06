Макрон вітає "зобов'язання" Китаю "утримуватися від продажу будь-якої зброї" Москві

Президент Франції Еммануель Макрон привітав "зобов'язання" Китаю "утримуватися від продажу будь-якої зброї" і "будь-якої допомоги Москві", заявив президент на спільній прес-конференції в Парижі разом із головою КНР Сі Цзіньпіном у понеділок, повідомляє Le Figaro.

"Ми поважаємо давні зв'язки між Китаєм і Росією, - заявив президент Франції, - і з огляду на цю складну історію ми вітаємо зобов'язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї або допомоги Москві та суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення", які можуть бути використані у військових цілях.

Говорячи про "агресивну війну, яку Росія веде проти України", Еммануель Макрон заявив, що хоче "підтримувати тісний діалог" з Китаєм, а Париж має намір скористатися візитом Сі Цзіньпіна, щоб переконатися, що Пекін не надає явної підтримки російським військовим діям.

"Я хотів би подякувати вам за цей момент координації, якого ви бажали перед візитом... Володимира Путіна до Китаю, який також дасть нам змогу мати спільний порядок денний і визначити, чи хочемо ми рухатися до цього міцного миру", - так само заявив він.