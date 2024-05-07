Події

13:39 07.05.2024

СБУ викрила мережу агентів ФСБ РФ, які готували вбивство президента України, затримано двох полковників Управління держохорони

1 хв читати
СБУ викрила мережу агентів ФСБ РФ, які готували вбивство президента України, затримано двох полковників Управління держохорони

Служба безпеки України викрила мережу агентів 5 служби ФСБ РФ, які готували вбивство президента України, затримано двох полковників Управління державної охорони (УДО), інформують у СБУ.

"Контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани фсб із ліквідації президента України та інших представників найвищого військово-політичного керівництва держави", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією СБУ, реалізувати плани мала агентурна мережа, завчасно викрита Службою безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони.

"До складу мережі, діяльність якої фсб курувала з москви, входили двоє полковників УДО, які "зливали" секретну інформацію рф", - зазначається в повідомленні.

Теги: #сбу #замах #агенти_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:34 06.05.2024
СБУ затримала двох ворожих агентів, які готували масовані обстріли України напередодні Великодня

СБУ затримала двох ворожих агентів, які готували масовані обстріли України напередодні Великодня

18:19 03.05.2024
СБУ просить українців у Великодні свята обмежити відвідування масових заходів і не піддаватися на провокації

СБУ просить українців у Великодні свята обмежити відвідування масових заходів і не піддаватися на провокації

15:48 03.05.2024
СБУ повідомила про підозру двом окупантам, які використовували українців для створення міграційної кризи в ЄС

СБУ повідомила про підозру двом окупантам, які використовували українців для створення міграційної кризи в ЄС

20:39 01.05.2024
Зеленський звільнив Вітюка з посади керівника департаменту кібербезпеки СБУ

Зеленський звільнив Вітюка з посади керівника департаменту кібербезпеки СБУ

13:55 01.05.2024
СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП) із Запоріжжя в розпалюванні релігійної ненависті

СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП) із Запоріжжя в розпалюванні релігійної ненависті

08:35 01.05.2024
СБУ проводить "контррозвідувальні заходи" в Шевченківському районі Києва

СБУ проводить "контррозвідувальні заходи" в Шевченківському районі Києва

13:35 30.04.2024
У Києві затримали проросійських хакерів, які створили фейкові акаунти керівників українських спецслужб

У Києві затримали проросійських хакерів, які створили фейкові акаунти керівників українських спецслужб

10:37 30.04.2024
У Слов'янську затримано шпигунку, яка передавала окупантам дані про понтонні переправи ЗСУ

У Слов'янську затримано шпигунку, яка передавала окупантам дані про понтонні переправи ЗСУ

16:41 29.04.2024
СБУ повідомила про підозру гендиректору виробника російських "Калібрів"

СБУ повідомила про підозру гендиректору виробника російських "Калібрів"

13:35 27.04.2024
Дрони СБУ завдали ударів по військовому аеродрому і двом НПЗ у Краснодарському краї - джерело

Дрони СБУ завдали ударів по військовому аеродрому і двом НПЗ у Краснодарському краї - джерело

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін продовжив на місяць відстрочку від призову, яка надана рішеннями Мінекономіки

ЗС України за добу ліквідували 1160 окупантів

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 97 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 31 атаку противника

Макрон вітає "зобов'язання" Китаю "утримуватися від продажу будь-якої зброї" Москві

Саміт миру покаже, хто дійсно виступає за рівноправність у світі

ОСТАННЄ

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення мера Очакова

Кабмін продовжив на місяць відстрочку від призову, яка надана рішеннями Мінекономіки

Опитування: 83% українців вважають, що держава має втрутитися в діяльність УПЦ (МП), 82% не довіряють цій церкві

На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу до ЗСУ

У протоці Босфор сів на мілину суховантаж Alexis, що прямував з України до Єгипту

У Тисі виявили тіла трьох потопельників – Держприкордонслужба України

Російські війська за добу 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини, евакуйовано 506 осіб

У Кривому Розі на території військкомату помер військовозобов'язаний

Перший півфінал "Євробачення-2024" відбудеться у вівторок, українці за кордоном зможуть проголосувати за Alyona Alyona & Jerry Heil

У Боровій унаслідок авіаудару травмовані три людини - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА