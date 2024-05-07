Події

07:04 07.05.2024

Окупанти за добу завдали 291 удару по восьми населених пунктах Запорізької області

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Окупанти за добу завдали 291 удару по восьми населених пунктах Запорізької області

Російські війська за минулу добу завдали 291 удару по 8 населених пунктах Запорізької області, є руйнування житлових будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграм-каналі у вівторок уранці.

"Протягом доби окупанти 291 раз ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - сказано в його телеграм-каналі.

Зокрема, 102 БПЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

Крім того, 5 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку і Роботине, 184 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного і Малинівки.

Надійшло 10 повідомлень про руйнування житла, мирні жителі не постраждали, додав Федоров.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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