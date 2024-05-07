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14:17 07.05.2024

Відсутність чиновника на роботі у зв'язку з військовою агресією РФ не є поважною причиною для прогулів - Верховний Суд

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Відсутність чиновника на роботі у зв'язку з військовою агресією РФ не є поважною причиною для прогулів - Верховний Суд

Відсутність чиновника органу місцевого управління на роботі у зв'язку зі збройною агресією РФ проти України та його небажання врегулювати з роботодавцем процес проходження ним публічної служби не є поважною причиною для прогулу, інформують у Верховному Суді.

Як зазначено в повідомленні Верховного Суду в телеграм-каналі у вівторок, таку правову позицію сформулював Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду (КАС ВС) у справі про оскарження звільнення зі служби в органах місцевого самоврядування.

"Відсутність особи на роботі впродовж тривалого часу (зокрема внаслідок перебування за межами України) у зв’язку зі збройною агресією проти України, що супроводжувалася небажанням особи подавати своєму роботодавцю будь-які заяви та звернення для врегулювання процесу проходження нею публічної служби (зокрема заяви про надання відпустки без збереження заробітної плати без обмеження строку або про призупинення дії трудового договору), не є поважною причиною для прогулу", - інформують у суді.

 

Теги: #чиновники #верховний_суд

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