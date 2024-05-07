ЗС України за добу ліквідували 1160 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 1160 осіб особового складу ворога, 25 танків, 14 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 34 БПЛА, 1 крилату ракету, 41 одиницю авто - і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 476460 (+1160) осіб, танків - 7405 (+25) од, бойових броньованих машин - 14227 (+14) од, артилерійських систем - 12287 (+37) од, РСЗВ - 1057 (+0) од, засоби ППО - 792 (+1) од, літаків - 349 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9717 (+34) од, крилаті ракети - 2149 (+1), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 16509 (+32) од, спеціальна техніка - 2017 (+9)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у вівторок уранці.

Дані уточнюються.