Події

16:00 07.05.2024

Унаслідок авіаудару в Комишувасі поранена людина, пошкоджені будівлі, виникла пожежа - Запорізька ОВА

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Унаслідок авіаудару в Комишувасі поранена людина, пошкоджені будівлі, виникла пожежа - Запорізька ОВА

Російські війська завдали два авіаційних удари по с. Комишуваха Запорізької області: поранений місцевий житель, пошкоджені будівлі, виникла пожежа, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Два авіаційних удари росіяни нанесли по селищу Комишуваха Запорізького району. Поранений цивільний чоловік. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будівлі, виникла пожежа", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Теги: #запорізька_область #авіаудар

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