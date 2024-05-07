Унаслідок авіаудару в Комишувасі поранена людина, пошкоджені будівлі, виникла пожежа - Запорізька ОВА

Російські війська завдали два авіаційних удари по с. Комишуваха Запорізької області: поранений місцевий житель, пошкоджені будівлі, виникла пожежа, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Два авіаційних удари росіяни нанесли по селищу Комишуваха Запорізького району. Поранений цивільний чоловік. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будівлі, виникла пожежа", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.