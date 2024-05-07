Три громади Сумщини обстріляли окупанти вранці та вночі

Російські війська вночі та вранці у вівторок обстріляли три громади Сумської області, повідомляє ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух. Обстрілу зазнали Білопільська, Глухівська та Есманьська громади", - йдеться в повідомленні.

Так, за відомостями ОВА, по Есманьській громаді ворог гатив із артилерії (2 вибухи) та мінометів (3 вибухи).

По Білопільській громаді здійснено авіаудари КАБ (3 вибухи) та обстріл із мінометів (10 вибухів).

У Глухівській громаді зафіксовано авіаудари КАБ (3 вибухи).