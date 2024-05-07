Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 97 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 31 атаку противника

За минулу добу на фронті відбулося 97 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 31 атаку противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 вівторка.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак поблизу населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На лиманському напрямку Силами оборони відбито 7 атак поблизу Невського, Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів і Ямполівки Донецької області.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак неподалік населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Виїмка, Роздолівка, Новий, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 31 атаку у населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Сокіл, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, минулої доби, ворог здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ.