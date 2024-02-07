7 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день
ДЕНЬ 714 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 714 RUSSIAN AGRESSION
7 лютого відзначають День народження вогнегасника.
День святого Мела в Ірландії.
Православна церква вшановує пам'ять Луки Елладського.
Ще цього дня:
1906 - Сигнал SOS уперше було запропоновано як міжнародний сигнал лиха (замість коду CQD, який раніше використовували на суднах);
1992 - 12 держав-членів Європейських співтовариств підписали Маастрихтський договір, основну угоду Європейського Союзу;
1992 - Республіка Бенін визнала незалежність України;
2010 - Відбувся другий тур президентських виборів в Україні, на яких переміг Віктор Янукович;
2016 - Північна Корея запустила в космос Кванмьонсон-4, порушуючи численні договори ООН;
2018 - Розгром і знищення передових загонів російських Сил Спеціального Призначення ("ПВК Вагнера") під Дайр-ез-Зауром американськими військами в Сирії в ніч із 7 на 8 лютого.
Церковне свято
Цього дня відзначається пам'ять Луки Елладського - грецького ченця, який жив наприкінці 9 - першій половині 10 століть. Чернечий постриг він прийняв у 14 років, а під кінець життя оселився на схилах гори Гелікон, де навколо нього утворилася громада. Після цього почалося будівництво храму в ім'я святої Варвари та монастиря.
Іменини: Олександр, Олексій, Лука, Петро.