7 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 714 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 714 RUSSIAN AGRESSION

7 лютого відзначають День народження вогнегасника.

День святого Мела в Ірландії.

Православна церква вшановує пам'ять Луки Елладського.

Ще цього дня:

1906 - Сигнал SOS уперше було запропоновано як міжнародний сигнал лиха (замість коду CQD, який раніше використовували на суднах);

1992 - 12 держав-членів Європейських співтовариств підписали Маастрихтський договір, основну угоду Європейського Союзу;

1992 - Республіка Бенін визнала незалежність України;

2010 - Відбувся другий тур президентських виборів в Україні, на яких переміг Віктор Янукович;

2016 - Північна Корея запустила в космос Кванмьонсон-4, порушуючи численні договори ООН;

2018 - Розгром і знищення передових загонів російських Сил Спеціального Призначення ("ПВК Вагнера") під Дайр-ез-Зауром американськими військами в Сирії в ніч із 7 на 8 лютого.

Церковне свято

Цього дня відзначається пам'ять Луки Елладського - грецького ченця, який жив наприкінці 9 - першій половині 10 століть. Чернечий постриг він прийняв у 14 років, а під кінець життя оселився на схилах гори Гелікон, де навколо нього утворилася громада. Після цього почалося будівництво храму в ім'я святої Варвари та монастиря.

Іменини: Олександр, Олексій, Лука, Петро.