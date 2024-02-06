Події

20:00 06.02.2024

Верховна Рада підтвердила надання Міноборони права розміщувати цифрові системи на хмарних сервісах союзників

2 хв читати
Верховна Рада підтвердила надання Міноборони права розміщувати цифрові системи на хмарних сервісах союзників

Міністерство оборони України зможе розміщувати свої цифрові системи на хмарних сервісах союзників НАТО після набрання чинності законопроєктом №10062 про внесення змін до законодавства щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану, пропозиції щодо усунення неузгодженостей у якому Верховна Рада ухвалила у вівторок.

Про це повідомив голова підкомітету Верховної Ради з питань безпеки в кіберпросторі, урядового зв'язку та криптографічного захисту інформації Олександр Федієнко у фейсбуці у вівторок, коментуючи заяву голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна про те, що після затвердження неузгодженостей бойові системи не зможуть інтегруватися з іншими системами в хмарних сервісах союзників.

"Слуга" Олександр Федієнко знищив цифрову революції бойових систем ЗСУ (проголосовану в законопроєкті №10062). Нагадую, закон №10062 дозволив винесення бойових систем у військові хмари союзників, чим мав прискорити масштабування наших бойових систем, а також розширити нам доступ до розвідданих партнерів. Усе це мало бути, але не буде. Федієнко і ко вліпили в текст закону правки, якими заборонили бойовим системам (в хмарах союзників) будь-яку інтеграцію з будь-чим (навіть між нашими власним системами)", - написав Шабунін у фейсбуці у вівторок.

На його думку, норми, затверджені Верховною Радою під час усунення неузгодженостей, можуть створити перешкоди для отримання розвідданих від союзників в автоматизованому режимі. Крім того, передавати координати цілей аеророзвідникам доведеться вручну.

"Так, я наполягав і наполягаю, щоб системи, які робить Міноборони, і власні профілі з безпеки розробляло та затверджувало Міноборони. І саме так проголосовано (згідно з нормами законопроєкту №10062 - ІФ-У). Вони можуть обрати будь-який стандарт, будь-яку хмару, що завгодно, головне щоб вони хотіли цього самі. Тому з повною відповідальністю заявляю, що Міністерство оборони України після того, як законопроєкт набуде чинності, може, має право розміщувати свої цифрові системи в хмарах союзників НАТО", - написав у своєму дописі Федієнко.

За його словами, єдина правка, яка з'явилася в тексті закону, - це розміщення реєстру військових ЗСУ за кордоном.

Законопроєкт №10062 розроблено з метою законодавчого удосконалення процедури інформаційної взаємодії між державними реєстрами, а також визначення порядку набуття військовослужбовцями статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану. Документ ухвалила Верховна Рада 16 січня. 6 лютого було затверджено пропозиції щодо усунення неузгодженостей у тексті закону.

 

Теги: #нато #цифра #міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:33 06.02.2024
ВАКС відправив під домашній арешт директора "Львівського арсеналу", підозрюваного в розкраданні коштів Міноборони

ВАКС відправив під домашній арешт директора "Львівського арсеналу", підозрюваного в розкраданні коштів Міноборони

15:49 05.02.2024
Головний військовий клінічний госпіталь отримав сучасну систему ультразвукової діагностики

Головний військовий клінічний госпіталь отримав сучасну систему ультразвукової діагностики

15:26 05.02.2024
Правляча партія Угорщини бойкотувала голосування в парламенті щодо членства Швеції в НАТО

Правляча партія Угорщини бойкотувала голосування в парламенті щодо членства Швеції в НАТО

19:29 03.02.2024
Сапери Міноборони за тиждень вилучили та знешкодили понад 2,5 тис. вибухонебезпечних предметів

Сапери Міноборони за тиждень вилучили та знешкодили понад 2,5 тис. вибухонебезпечних предметів

11:35 02.02.2024
Міноборони розраховує, що законопроєкт про мобілізацію буде підтриманий у ВР якнайшвидше - Павлюк

Міноборони розраховує, що законопроєкт про мобілізацію буде підтриманий у ВР якнайшвидше - Павлюк

13:43 31.01.2024
Путін не виграє агресивну війну проти України - спільна заява генсека НАТО і спікера Палати представників США

Путін не виграє агресивну війну проти України - спільна заява генсека НАТО і спікера Палати представників США

13:18 31.01.2024
Інспекції міністерств оборони України та США підписали меморандум для посилення співпраці у сфері контролю за використанням допомоги

Інспекції міністерств оборони України та США підписали меморандум для посилення співпраці у сфері контролю за використанням допомоги

05:44 31.01.2024
Генсек НАТО зустрівся з керівниками Конгресу США, щоб переконати їх продовжити допомогу Україні

Генсек НАТО зустрівся з керівниками Конгресу США, щоб переконати їх продовжити допомогу Україні

01:41 31.01.2024
Німеччина, Нідерланди та Польща підписали угоду про швидке переміщення військ НАТО

Німеччина, Нідерланди та Польща підписали угоду про швидке переміщення військ НАТО

19:43 30.01.2024
Генеральні інспектори зі США обговорили з Умєровим важливість нагляду та забезпечення підзвітності американської військової допомоги

Генеральні інспектори зі США обговорили з Умєровим важливість нагляду та забезпечення підзвітності американської військової допомоги

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна готує угоди про гарантії безпеки з кількома країнами - Зеленський

Сили безпілотних систем мають дати результат найближчим часом

В Україні можуть бути створені Сили безпілотних систем

Хакери PRANA Network зламали поштові сервери іранської компанії, яка сприяє нелегальному продажу дронів у РФ

За ліквідацією Киви, Татарського та інших зрадників стоїть СБУ - джерело

ОСТАННЄ

Омбудсмен Лубінець визначив низку суперечливих норм у законопроєкті про мобілізацію

Окупанти обстріляли сільгосппідприємство в Чернігівській області, без постраждалих

Зеленський побажав королю Чарльзу ІІІ якнайшвидшого одужання

Визначено лауреатів Шевченківської премії

Rheinmetall у найближчі два роки поставить Україні десятки тисяч снарядів, танки Leopard і системи ППО Skynex

Суд у США ухвалив, що Трамп не має імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія

Україна готує угоди про гарантії безпеки з кількома країнами - Зеленський

Сили безпілотних систем мають дати результат найближчим часом

Рада може підтримати законопроєкт про мобілізацію в першому читанні - Чернєв

Болгарія готова брати участь у відновленні України - спікер парламенту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА