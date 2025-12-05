Інтерфакс-Україна
Події
12:42 05.12.2025

Зеленський і Кислиця обговорили деякі напрями дипломатичної роботи та перемовин

1 хв читати
Зеленський і Кислиця обговорили деякі напрями дипломатичної роботи та перемовин
Фото: Telegram @V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський обговорив із першим заступником міністра закордонних справ України Сергієм Кислицею деякі напрями дипломатичної роботи та перемовин, зокрема, з США.

"Обговорили із Сергієм Кислицею деякі напрями нашої дипломатичної роботи та перемовин, зокрема зі Сполученими Штатами. Як перший заступник міністра закордонних справ України та фаховий дипломат, що працював довгий час саме в Америці, Сергій має відповідний досвід і бачення", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Він додав, що Україна буде зміцнювати роботу з партнерами.

Теги: #зеленський #кислиця

