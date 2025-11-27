Рютте відкидає можливість російського вето на вступ України до НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив у середу, що Росія не може мати права вето на вступ України до альянсу, повідомляє POLITICO.

"Росія не має ні права голосу, ні права вето щодо того, хто може бути членом НАТО", – сказав Рютте в інтерв'ю El País та німецькому виданню RND. Він додав, що Вашингтонський договір, що є основоположним документом альянсу, "дозволяє будь-якій країні євроатлантичного регіону приєднатися", - цитує POLITICO заяву генсека НАТО.

Коментарі Рютте з'явилися після пропозиції США щодо припинення повномасштабної війни Росії, яка просочилася минулого тижня та включала положення про те, що НАТО погоджується "не приймати Україну в будь-який момент у майбутньому".

"28-пунктовий план згодом було змінено на 19-пунктовий, який пом'якшує деякі з його найбільш проросійських елементів. Альтернативна європейська пропозиція відкидає ідею виключення вступу України в НАТО", - пише POLITICO.

"Рютте трохи пом'якшив свій коментар, наполягаючи на тому, що він має позитивні почуття до президента США Дональда Трампа. "Мені подобається цей хлопець", – сказав він у цитованому POLITICO інтерв'ю.

"Союзники по НАТО ухилялися від негайного запрошення України вступити до організації, але члени минулого року погодилися, що заявка Києва була "незворотною" – заява, яку Рютте повторював з того часу, незважаючи на опозицію Трампа та інших країн-членів до вступу країни", - зазначає видання.

