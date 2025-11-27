Інтерфакс-Україна
Події
03:38 27.11.2025

Рютте відкидає можливість російського вето на вступ України до НАТО

2 хв читати

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив у середу, що Росія не може мати права вето на вступ України до альянсу, повідомляє POLITICO.

"Росія не має ні права голосу, ні права вето щодо того, хто може бути членом НАТО", – сказав Рютте в інтерв'ю El País та німецькому виданню RND. Він додав, що Вашингтонський договір, що є основоположним документом альянсу, "дозволяє будь-якій країні євроатлантичного регіону приєднатися", - цитує POLITICO заяву генсека НАТО.

Коментарі Рютте з'явилися після пропозиції США щодо припинення повномасштабної війни Росії, яка просочилася минулого тижня та включала положення про те, що НАТО погоджується "не приймати Україну в будь-який момент у майбутньому".

"28-пунктовий план згодом було змінено на 19-пунктовий, який пом'якшує деякі з його найбільш проросійських елементів. Альтернативна європейська пропозиція відкидає ідею виключення вступу України в НАТО", - пише POLITICO.

"Рютте трохи пом'якшив свій коментар, наполягаючи на тому, що він має позитивні почуття до президента США Дональда Трампа. "Мені подобається цей хлопець", – сказав він у цитованому POLITICO інтерв'ю.

"Союзники по НАТО ухилялися від негайного запрошення України вступити до організації, але члени минулого року погодилися, що заявка Києва була "незворотною" – заява, яку Рютте повторював з того часу, незважаючи на опозицію Трампа та інших країн-членів до вступу країни", - зазначає видання.

Джерело: https://www.politico.eu/article/mark-rutte-rules-russia-veto-ukraine-joining-nato/

Теги: #нато #сша #план

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:10 27.11.2025
Частина республіканців у Конгресі США різко критикують план Трампа щодо України - ЗМІ

Частина республіканців у Конгресі США різко критикують план Трампа щодо України - ЗМІ

22:58 26.11.2025
Експорт нафти з РФ завдяки санкціям впав на 15-20% – Власюк

Експорт нафти з РФ завдяки санкціям впав на 15-20% – Власюк

20:54 26.11.2025
Прокурор Джорджії закрив справу проти Трампа і його союзників про втручання у вибори

Прокурор Джорджії закрив справу проти Трампа і його союзників про втручання у вибори

08:51 26.11.2025
Україна готова до обговорення мирного плану США, але категорично відкидає обмеження армії, поступки територій і відмову від НАТО

Україна готова до обговорення мирного плану США, але категорично відкидає обмеження армії, поступки територій і відмову від НАТО

08:21 26.11.2025
Трамп, про розмову Віткоффа, Ушакова та Дмітрієва щодо мирного плану заявив, що спецпосланець США "має продати Україну Росії" як частину переговорів

Трамп, про розмову Віткоффа, Ушакова та Дмітрієва щодо мирного плану заявив, що спецпосланець США "має продати Україну Росії" як частину переговорів

08:02 26.11.2025
Трамп заявив, що не має дедлайну для можливої угоди щодо України

Трамп заявив, що не має дедлайну для можливої угоди щодо України

22:47 25.11.2025
Шмигаль обговорив із заступницею Генсека НАТО підтримку України та наслідки атаки на Київ

Шмигаль обговорив із заступницею Генсека НАТО підтримку України та наслідки атаки на Київ

19:37 25.11.2025
Свириденко обговорила із заступницею генсека НАТО результати PURL та енергетичну безпеку

Свириденко обговорила із заступницею генсека НАТО результати PURL та енергетичну безпеку

16:41 24.11.2025
Генсек НАТО візьме участь в засіданні Коаліції охочих

Генсек НАТО візьме участь в засіданні Коаліції охочих

20:46 21.11.2025
Генсек НАТО Рютте: Ми всі працюємо над тим, щоб покласти край кровопролиттям та руйнуванням

Генсек НАТО Рютте: Ми всі працюємо над тим, щоб покласти край кровопролиттям та руйнуванням

ВАЖЛИВЕ

Жінка й дитина загинули в Херсоні внаслідок атаки російського дрона – прокуратура

Українські воїни захищають позиції, і це основа нашої можливості вести перемовини в інтересах країни - Зеленський

Зеленський доручив Гнатову та Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами

Завдання щодо вітчизняного виробництва зброї мають бути виконані вчасно - Зеленський

"Укренерго" застосовуватиме погодинні відключення у четвер на рівні середи - від 0,5 до 2,5 черг

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 216 ворожих атак - Генштаб

Бригади повинні самостійно готувати поповнення до бойових дій відповідно до конкретних вимог - Паліса

Жінка й дитина загинули в Херсоні внаслідок атаки російського дрона – прокуратура

Кількість загиблих у пожежі в Гонконгу зросла до 36 людей, ще 279 – зникли безвісти

Ще п'ятьох кримчан засудили окупанти до 13-19 років колонії за участь у Хізб ут-Тахрір

Українські воїни захищають позиції, і це основа нашої можливості вести перемовини в інтересах країни - Зеленський

Зеленський доручив Гнатову та Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами

Верховна Рада розгляне закон про цивільну вогнепальну зброю

Завдання щодо вітчизняного виробництва зброї мають бути виконані вчасно - Зеленський

"Київтеплоенерго" повернуло тепло до всіх будинків після ворожих обстрілів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА