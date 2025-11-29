Прем'єр Польщі назвав завданням НАТО протистояння Росії

Фото: https://www.thetimes.com

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав країнам НАТО, що спочатку альянс створювався проти агресії СРСР, а значить й агресії Росії.

"Хочу нагадати нашим союзникам, що НАТО було створено для захисту Заходу від радянської агресії, тобто від Росії", - написав Туск у суботу в соцмережі Х.

"І в основі його лежала солідарність, а не егоїстичні інтереси. Сподіваюся, нічого не змінилося", - заявив прем'єр.