18:16 29.11.2025
Прем'єр Польщі назвав завданням НАТО протистояння Росії
Фото: https://www.thetimes.com
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав країнам НАТО, що спочатку альянс створювався проти агресії СРСР, а значить й агресії Росії.
"Хочу нагадати нашим союзникам, що НАТО було створено для захисту Заходу від радянської агресії, тобто від Росії", - написав Туск у суботу в соцмережі Х.
"І в основі його лежала солідарність, а не егоїстичні інтереси. Сподіваюся, нічого не змінилося", - заявив прем'єр.