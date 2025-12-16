Інтерфакс-Україна
Події
01:59 16.12.2025

Гарантії безпеки США для України передбачатимуть військову відповідь на новий напад РФ – Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск задоволений результатом українсько-американських переговорів у Берліні за участі європейських партнерів, серед іншого – посиленням гарантій безпеки, які можуть бути надані Україні, та близькістю позицій партнерів.

"Вперше я почув від американських переговірників, що Америка буде займатися гарантіями безпеки для України таким чином, щоб росіяни не сумнівалися, що американська відповідь буде військовою, якщо вони знову нападуть на Україну", – заявив Туск в літаку у ніч на вівторок по дорозі з Берліну в Гельсінкі, де у вівторок пройде саміт Східного флангу ЄС.

Згідно розміщеному в соцмережі X канцелярією прем’єра запису, американці переконані, що за їхньої участі є змога створити серйозні гарантії безпеки для України, додав голова польського уряду.

"Проривом є те, що, можливо, вперше стало так чітко видно, що Україна, американці та європейці знаходяться на одній хвилі. Потрібен ще більший тиск, який би продемонстрував, що ми справді не дозволимо, щоб нас розділили як Захід. Вкрай важливо, щоб ми разом з американцями та українцями діяли як союзники, щоб росіяни побачили, що між цими трьома сторонами неможливо вбити клин", – зазначив Туск.

Він зауважив, що Польща точно не чинитиме жодного тиску на Україну, щоб вона пішла на якісь поступки.

"Це має бути рішення, засноване на розрахунках та оцінках самих українців. Гарантії безпеки для України є також, у певному сенсі, гарантіями безпеки для Польщі. Україна, якій загрожує поновлення агресії, становила б великий ризик для Польщі та інших країн, розташованих поблизу фронту", – наголосив Туск.

На його думку, зусилля, які докладала група європейських лідерів, принесли свої плоди.

"Єдиний шанс переконати Росію розпочати серйозні переговори про припинення війни або принаймні про припинення вогню – це об'єднати весь Захід", – вважає прем’єр-міністр Польщі.

