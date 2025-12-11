Новий "план Трампа" не передбачає амністію та заборону для вступу України в НАТО – ЗМІ

Новий варіант плану президента США Дональда Трампа з припинення війни в Україні складається з чотирьох документів, один з яких є угодою між Україною, РФ, США і Європою з 20 пунктів і, на відміну від попереднього плану з 28 пунктів вже не передбачає міжнародного визнання демілітаризованої зони в Донецькій області російською територією, заборони на вступ України до НАТО, а також амністії за дії під час війни для її учасників, повідомляє видання ZN.UA, яке ознайомилося з новою редакцією документу.

"По суті новий варіант — це трохи перероблені сумнозвісні "28 пунктів Трампа", які, нагадаємо, насправді мають російське походження, а американці їх лише комерціалізували. Та нині ці пункти рознесено вже по чотирьох документах із різними списками підписантів… Чотири документи, з яких складається новий "мирний план Трампа", такі: угода між Україною, Росією, Сполученими Штатами Америки та Європою (20 пунктів); рамкові запевнення щодо безпеки для України (3 пункти); зобов’язання Сполучених Штатів Америки стосовно НАТО (4 пункти); угода між Росією та Сполученими Штатами Америки (12 пунктів)", - йдеться у статті.

Видання наголошує, що цей пакет не схожий на серйозні міжнародні договори. Зокрема, як сторона-підписант згадується "Європа", не ЄС, і Велика Британія, Норвегія та Швейцарія, які не є її членами, окремо не згадуються.

Стосовно контролю над територіями, то, згідно "20 пунктів", підписанти мають визнати контроль РФ над Кримом, Луганською та Донецькою областями, а статус цих територій у майбутньому може змінюватися лише дипломатичним шляхом, а не з використанням сили.

"Одне з нововведень у цьому документі — уточнення розмірів "нейтральної демілітаризованої буферної зони" в Донецькій області - 30%. У "28 пунктах" ішлося про те, що цю зону буде міжнародно визнано як територію, що належить РФ. У новому документі цього пасажу вже немає. А йдеться про те, що українські та російські війська будуть розміщені за адміністративним кордоном (який іще потрібно буде визначити) й не входитимуть до цієї демілітаризованої зони. Та хто гарантує, що в ній не перебуватиме ФСБ з усіма своїми "гарматами та перами"? Щодо Запорізької та Херсонської областей, то новий документ, як і попередній, передбачає замороження та фактично визнання нинішньої лінії зіткнення. Крім того, Росія має вийти з інших територій, які вона контролює поза межами п’ятьох згаданих вище регіонів України", - йдеться в повідомленні.

Положення про території мають іще обговорити й затвердити президенти. Які саме та в якій кількості, документ не уточнює.

Найбільша в Європі Запорізька атомна електростанція в окупованому місті Енергодар, згідно документу, має бути перезапущена під управлінням нового власника з США. 50% електроенергії, яку виробляє ЗАЕС, передбачається передавати Україні, про решту 50% у "20 пунктах" не згадуються; у "28 пунктах" це була РФ.

"З хорошого: в новому пакеті "мирного плану Трампа" вже немає зобов’язання України й НАТО закріпити невступ нашої країни до Альянсу - в Конституції України й основних документах блоку відповідно… Та це зовсім не означає, що Вашингтон і Москва відмовилися від намірів затраснути двері НАТО перед Україною назавжди. Цю історичну й малопривабливу місію порушення численних рішень самітів НАТО беруть на себе Сполучені Штати… У Вашингтоні вирішили рубонути з плеча й скористатися своїм правом вето в Альянсі: в окремому документі "мирного пакета" США запевняють, що НАТО більше не розширюватиметься й не запросить Україну стати його членом. Окрім того, ці самі запевнення продубльовані в першому ж пункті двосторонньої американо-російської угоди", - йдеться в повідомленні.

Також США, згідно плану, заперечуватимуть проти розміщення в Україні будь-яких "військ НАТО", яких юридично не існує.

"Якщо в багатосторонніх "20 пунктах" чітко прописано, що ця Угода - юридично зобов’язувальна, то в документі "про НАТО" такого немає. Чи означає це, що наступний президент США зможе скасувати цю "спадщину Трампа", як сам Трамп скасував більшість указів свого попередника Джо Байдена? Якщо так, то для України не все втрачено", - пише видання.

"20 пунктів" передбачають дозвіл Україні залишити в мирний час 800 тисяч військових, а не 600 тисяч, як у "28 пунктах".

Щодо гарантій безпеки, то "20 пунктів" передбачають їх за подобою статті 5 договору НАТО, і ці гарантії мають дати підписанти документа - від США, НАТО та Європи.

"Якщо Росія вторгнеться в Україну, то, крім "сильної військової відповіді", отримає ще й поновлення всіх санкцій. Якщо ж Україна вторгнеться в Росію, то втратить усі свої гарантії. Те саме станеться, якщо наша країна "неспровоковано" почне обстрілювати територію РФ. Якщо ж Росія обстрілюватиме Україну, то гарантії нашій країні залишаються в силі. Але про поновлення санкцій проти Росії або "сильну військову відповідь" у цьому випадку не йдеться… Новим у цьому розділі Угоди є пункт, згідно з яким цей документ не виключає двосторонніх гарантій безпеки", - йдеться в повідомленні.

У "гарантіях безпеки", оформлені окремим документом у "мирному плані Трампа", на відміну від "20 пунктів" вжито слово "запевнення" (assurance) замість "гарантій", зокрема, якщо РФ знову нападе на Україну та порушить "лінію перемир’я". Ця рамкова угода не є юридично зобов’язувальною й не підлягає ратифікації в парламентах її підписанті. Передбачено, що вона набере чинності відразу після її підписання й діятиме десять років із можливою пролонгацією за взаємного бажання сторін.

Згідно з планом, Україна стане членом ЄС до 1 січня 2027 року. "Що про це думає сам ЄС, який досі не спромігся відкрити з Україною жодного переговорного розділу, й чи готовий Євросоюз до такого кроку (особливо друг Трампа Орбан), документ знов-таки замовчує ", - пише видання.

Також план згадує пропозицію України провести вибори "якомога швидше після підписання Угоди". РФ у цьому аспекті не згадується.

Частина плану про заморожені активи РФ та відновлення України майже повністю повторює положення "28 пунктів". "Бажання американців добре заробити на відновленні України нікуди не поділося. Їх, як і раніше, особливо цікавлять видобуток мінеральних ресурсів, газова інфраструктура, що включає трубопроводи та сховища, й інші інфраструктурні об’єкти. Новела в цій редакції "плану Трампа" — створення Сполученими Штатами та Європою фонду акцій (мета - $200 млрд) для інвестування у відновлення України. Щодо заморожених російських активів, то американці, як і раніше, мають намір їх розморозити, а узгоджений відсоток цих коштів має бути інвестовано у відновлення України", - йдеться в повідомленні.

Докладніший опис використання заморожених активів РФ із "28 пунктів" перейшов до четвертого документа "нового плану" — Угоди між США та РФ, у якій Штати, як і раніше, збираються очолити відновлення України й витратити на це $100 млрд із розморожених російських активів, розраховуючи отримати 50% прибутку. Згідно з баченням Вашингтона, європейці мають розморозити свою частину активів РФ. Розморожені кошти, що залишилися після витрат на Україну, на думку авторів документа, мають бути вкладені в окремий американо-російський інструмент для реалізації спільних проєктів США та РФ.

12 пунктів "Угоди з Росією" також дублюють багато положень "28 пунктів".

"В іншому "новий" "мирний план Трампа" — це переписаний майже під копірку попередній план із "28 пунктів", що обурив і стривожив Україну та її європейських партнерів", - йдеться в статті.

Видання зазначає, що аналіз нової редакції плану "не дає надії на швидкий, гідний і сталий мир на прийнятних для України умовах". "Україна не має допустити, щоб її "розібрали на органи". Нині ця небезпека як ніколи велика… Якщо Україна підпише "мирний план Трампа" в тому вигляді, який нам зараз підсовують американці… то наша країна залишиться і без територій, і без гарантій безпеки, і без можливості розпоряджатися грошима на своє відновлення, і без корисних копалин, уже взятих американцями під контроль "ресурсною" угодою", - пише видання.