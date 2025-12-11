Інтерфакс-Україна
Події
18:48 11.12.2025

Генсек НАТО: Ми є наступною ціллю Росії

1 хв читати
Генсек НАТО: Ми є наступною ціллю Росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте впевнений, що країни-члени альянсу є "наступною ціллю Росії", про це він заявив на конференції з питань безпеки в Берліні, передає у четвер Sky News.

Рютте заявив, що альянс повинен докласти всіх зусиль, щоб запобігти війні, яка може бути "такого масштабу, як війна, яку пережили наші діди та прадіди".

За його словами, занадто багато союзників НАТО не відчувають нагальності загрози з боку Росії в Європі і не розуміють, що для запобігання такій війні необхідно швидко збільшити видатки на оборону та виробництво.

"Ми є наступною ціллю Росії. Я побоююся, що занадто багато хто спокійно самозаспокоюється. Занадто багато хто не відчуває нагальності ситуації і занадто багато хто вірить, що час на нашому боці. Це не так. Час діяти настав саме зараз", - заявив він.

Він втім зазначив, що Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п’яти років, але впевнений у тому, що США та Європа зможуть дійти згоди щодо України, проте наполягає, що безпека США неможлива без безпечної Європи.

Теги: #нато

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:18 11.12.2025
Новий "план Трампа" не передбачає амністію та заборону для вступу України в НАТО – ЗМІ

Новий "план Трампа" не передбачає амністію та заборону для вступу України в НАТО – ЗМІ

21:20 09.12.2025
Зеленський: У нас зараз немає сил і достатньої підтримки, щоб повернути наш український Крим, а США не бачать нас в НАТО

Зеленський: У нас зараз немає сил і достатньої підтримки, щоб повернути наш український Крим, а США не бачать нас в НАТО

13:16 08.12.2025
НАТО підтвердило зустріч Рютте із Зеленським, Коштою та фон дер Ляєн у Брюсселі в понеділок без ЗМІ

НАТО підтвердило зустріч Рютте із Зеленським, Коштою та фон дер Ляєн у Брюсселі в понеділок без ЗМІ

03:36 07.12.2025
У місії НАТО підняли український прапор з нагоди Дня ЗСУ

У місії НАТО підняли український прапор з нагоди Дня ЗСУ

17:55 03.12.2025
Генсек НАТО: союзники продовжать невпинно підтримувати Україну

Генсек НАТО: союзники продовжать невпинно підтримувати Україну

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про конструктивну розмову з командою США щодо гарантій безпеки: Домовились активно працювати

Сіверськ залишається під контролем Сил оборони – ОК "Схід"

Зеленський: Чисельність ЗС України у межах можливої угоди – 800 тис. військових

Вибух у Дарницькому районі Києва стався під час патрулювання нацгвардійцями території, внаслідок чого один з них загинув – прокуратура Києва

США хочуть мати спільний формат для управління ЗАЕС – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський повідомив про конструктивну розмову з командою США щодо гарантій безпеки: Домовились активно працювати

Сіверськ залишається під контролем Сил оборони – ОК "Схід"

Зеленський: Чисельність ЗС України у межах можливої угоди – 800 тис. військових

Вибух у Дарницькому районі Києва стався під час патрулювання нацгвардійцями території, внаслідок чого один з них загинув – прокуратура Києва

Росіяни гальмують процеси обміну, бо хочуть загальних домовленостей – Зеленський

США хочуть мати спільний формат для управління ЗАЕС – Зеленський

Зеленський: На питання щодо територій Донеччини має відповідати народ України

СБУ кваліфікує як теракт вибухи у Дарницькому районі Києва, внаслідок яких одна людина загинула, 3 поранено

Повне припинення вогню може настати тільки при підписанні рамкової угоди – Зеленський

У найближчі дні має бути підготовлений список щодо пропозицій замін керівників обладміністрацій – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА