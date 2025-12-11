Генсек НАТО: Ми є наступною ціллю Росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте впевнений, що країни-члени альянсу є "наступною ціллю Росії", про це він заявив на конференції з питань безпеки в Берліні, передає у четвер Sky News.

Рютте заявив, що альянс повинен докласти всіх зусиль, щоб запобігти війні, яка може бути "такого масштабу, як війна, яку пережили наші діди та прадіди".

За його словами, занадто багато союзників НАТО не відчувають нагальності загрози з боку Росії в Європі і не розуміють, що для запобігання такій війні необхідно швидко збільшити видатки на оборону та виробництво.

"Ми є наступною ціллю Росії. Я побоююся, що занадто багато хто спокійно самозаспокоюється. Занадто багато хто не відчуває нагальності ситуації і занадто багато хто вірить, що час на нашому боці. Це не так. Час діяти настав саме зараз", - заявив він.

Він втім зазначив, що Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п’яти років, але впевнений у тому, що США та Європа зможуть дійти згоди щодо України, проте наполягає, що безпека США неможлива без безпечної Європи.