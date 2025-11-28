Інтерфакс-Україна
Події
19:21 28.11.2025

У системі DELTA вже зареєструвались понад 200 тисяч користувачів

1 хв читати
У системі DELTA вже зареєструвались понад 200 тисяч користувачів
Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

Лише за останні три місяці в системі DELTA швидкість надходження до користувача даних про ворожі об’єкти зросла на 45%, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Це показник того, що українська армія значно прискорила перехід на сучасні інструменти роботи з даними. Система постійно вдосконалюється, аби максимально полегшити роботу наших захисників і захисниць, а головне – скоротити час між виявленням і ураженням цілей", - йдеться у повідомленні міністра.

Шмигаль зазначив, що кількість дублікатів автоматично виявлених цілей навпаки знизилась на 30%, що також є дуже важливим показником для ефективної роботи Сил оборони.

Шмигаль наголосив, що серед нововведень системи і можливість оцінювати ефективність підрозділів, виявляти надмірні втрати серед особового складу, мотивувати підрозділи, а також збирати аналітику роботи тактичних радарів.

"Продовжуємо працювати над тим аби у наших військових було все необхідне для досягнення найкращих результатів на полі бою", - додав він.

 

Теги: #delta #міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:27 27.11.2025
У Резерв+ буде нова функція для військовозобов'язаних

У Резерв+ буде нова функція для військовозобов'язаних

19:34 26.11.2025
ГАР при Міноборони наполягає на розслідуванні схеми при закупівлі бронежилетів у рамках "Міндічгейту"

ГАР при Міноборони наполягає на розслідуванні схеми при закупівлі бронежилетів у рамках "Міндічгейту"

17:36 25.11.2025
Україна до кінця 2025р підготує 8 батальйонів з розмінування

Україна до кінця 2025р підготує 8 батальйонів з розмінування

15:21 25.11.2025
На зустрічі робочої групи держав-учасниць Коаліції з розмінування обговорили закупівлю обладнання на 2025–2026рр

На зустрічі робочої групи держав-учасниць Коаліції з розмінування обговорили закупівлю обладнання на 2025–2026рр

20:48 21.11.2025
Міністр оборони поінформував послів G7 про потреби України напередодні зими

Міністр оборони поінформував послів G7 про потреби України напередодні зими

16:28 21.11.2025
Міністри оборони України та Литви обговорили посилення співробітництва у сфері ОПК

Міністри оборони України та Литви обговорили посилення співробітництва у сфері ОПК

18:34 19.11.2025
Понад 34,3 тис. га розміновано від початку 2025р – Міноборони

Понад 34,3 тис. га розміновано від початку 2025р – Міноборони

19:32 12.11.2025
Умєров обговорив з головою Міноборони Туреччини співпрацю у сфері безпеки та повернення українських полонених

Умєров обговорив з головою Міноборони Туреччини співпрацю у сфері безпеки та повернення українських полонених

15:30 12.11.2025
Ексчиновниця НБУ Рожкова, бізнесмен Кожемяко та постпред в АРК Куришко працюють радниками в системі Міноборони – ГАР

Ексчиновниця НБУ Рожкова, бізнесмен Кожемяко та постпред в АРК Куришко працюють радниками в системі Міноборони – ГАР

23:33 11.11.2025
Громадська рада при Міноборони закликала перевірити всі оборонні контракти після плівок НАБУ у справі "Енергоатому"

Громадська рада при Міноборони закликала перевірити всі оборонні контракти після плівок НАБУ у справі "Енергоатому"

ВАЖЛИВЕ

Окупанти атакували Дніпропетровську область, загинули двоє цивільних

Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента

Зеленський знову закликав до єдності, бо іншого вибору немає та іншої України не буде

Зеленський доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах

Зеленський у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ОП

ОСТАННЄ

"Фатальне поєднання": Туск прокоментував відставки в Україні на тлі подій навколо "мирного плану" Трампа

Славутич на Київщині без світла через ворожий удар по енергообʼєкту – Чернігівобленерго

Кабмін призначив Кирилюка заступником голови Держгеокадастру

Окупанти атакували Дніпропетровську область, загинули двоє цивільних

Кабінет міністрів звільнив першу заступницю міністра культури Григоренко

"Слуга народу" підтримує відставку Єрмака – Арахамія

У Києві на СТО стався вибух, виникла пожежа, потерпілих немає

Сірко про відставку Єрмака: Президент зробив правильний крок

Милованов: Юлія Свириденко може очолити Офіс президента

Сіярто за підсумками зустрічі Орбана та Путіна: Якщо відбудеться мирний саміт, то він пройде в Будапешті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА