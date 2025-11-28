У системі DELTA вже зареєструвались понад 200 тисяч користувачів

Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

Лише за останні три місяці в системі DELTA швидкість надходження до користувача даних про ворожі об’єкти зросла на 45%, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Це показник того, що українська армія значно прискорила перехід на сучасні інструменти роботи з даними. Система постійно вдосконалюється, аби максимально полегшити роботу наших захисників і захисниць, а головне – скоротити час між виявленням і ураженням цілей", - йдеться у повідомленні міністра.

Шмигаль зазначив, що кількість дублікатів автоматично виявлених цілей навпаки знизилась на 30%, що також є дуже важливим показником для ефективної роботи Сил оборони.

Шмигаль наголосив, що серед нововведень системи і можливість оцінювати ефективність підрозділів, виявляти надмірні втрати серед особового складу, мотивувати підрозділи, а також збирати аналітику роботи тактичних радарів.

"Продовжуємо працювати над тим аби у наших військових було все необхідне для досягнення найкращих результатів на полі бою", - додав він.