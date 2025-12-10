Інтерфакс-Україна
Події
14:02 10.12.2025

Міноборони вперше закупить універсальні польові тенти для військових — бронековдри на суму 132 млн грн

Державний оператор тилу (ДОТ) закупить першу партію (5,3 тис одиниць) універсальних польових тентів-бронековдр на загальну суму понад 132 млн грн, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль

"ДОТ Міноборони вперше закуповує універсальні польові тенти — бронековдри, які посилять захист наших воїнів на передовій", - написав він у Телеграм-каналі у середу.

Як повідомив міністр, планується закупити перші 5300 одиниць на суму понад 132 млн грн.

За його словами, бронековдра захищає від уламків артилерійських снарядів, мін, гранат та інших вибухонебезпечних елементів. Її можна використовувати під час переміщення відкритою місцевістю, для укриття бліндажів та позицій, за відсутності бронювання у транспорті, а також під час евакуації поранених.

Міністр зазначив, що кожен виріб має м’який балістичний пакет, чохол, індивідуальну сумку, комплект для дрібного ремонту та маркування з QR-кодом для швидкого доступу до інструкції. Бронековдри постачатимуться у камуфляжі ММ-14 та зберігатимуть свої властивості у широкому діапазоні температур.

