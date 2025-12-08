В "Армія+" уже понад 1 млн користувачів, Міноборони запускає новий етап розвитку застосунку

Міністерство оборони запускає новий етап розвитку застосунку військовослужбовця Збройних сил України (ЗСУ) "Армія+" .

"Близько мільйона захисників України уже долучені до екосистеми "Армія+". Результат її роботи станом на зараз - це понад 55 тис. переведень між підрозділами, 1,2 млн електронних рапортів", - сказав міністр оборони України Денис Шмигаль на Digital Defence Forum в понеділок у Києві.

За словами керівника цифрових продуктів Міноборони Мстислава Баніка, наразі в "Армія+" уже понад 1 млн користувачів, і щомісяця понад 480 тис. відкривають додаток.

Також зазначається, що 70% військових частин використовують рапорти в "Армія+", і на сьогодні уже підписано понад 1 млн рапортів.

"Ми запускаємо новий етап в розвитку "Армія+", це уже буде третя версія, яка збагатиться функціями, які потрібні саме людям", - анонсував Банік.

За його словами, в планах на найближчий час і на 2026 рік -запустити в додатку: "Посвідчення захисника"; розділ "Відомості" з інформацією про різні сфери військового життя; стрічку "Пульс" для інформування військових; оновлений розділ "Навчання"; розділ "Життєві ситуації"; розділ "Сервіси командира"; а також буде запущено помічника в додатку.

"Нова версія "Армія+", початкова, в якій буде доступна "Армія ID", з'явиться стрічка "Пульс" і повноцінний сервіс сповіщень буде доступна після 22 грудня", - додав Банік.

Як повідомлялося, в Армія+ вже доступно 18 навчальних курсів, що охоплюють тактику, підготовку до бою, роботу з безпілотними системами, психологічну стійкість, кібербезпеку та інші ключові компетенції. Щодня навчання проходять тисячі військових, а успішно завершують – сотні.