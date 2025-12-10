Інтерфакс-Україна
Події
09:21 10.12.2025

ППО за ніч знешкодила 50 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

2 хв читати
ППО за ніч знешкодила 50 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Сили оборони у ніч проти середи знешкодили 50 ворожих безпілотників, проте зафіксовано падіння збитих уламків на семи локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 7 локаціях", - повідомляється в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 10 грудня (з 18.00 09 грудня) противник атакував 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 50 із них – "Шахеди". "Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Атака станом на 9:00 тривала, в повітряному просторі фіксувалося декілька ворожих БпЛА.

Таким чином, загальна ефективність роботи ППО наразі склала 63%.

Як повідомлялося, попередній масований удар РФ завдала по Україні в ніч на 25 листопада, коли були знешкоджені 438 із 464 дронів та 13 з 22 ракет, були зафіксовані влучання також на 15 локаціях. Найбільш масований удар окупанти завдали 7 вересня із застосуванням 818 ударних БпЛА та ракет наземного базування, з яких ППО знешкодила 751 повітряну ціль, але було влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%.

Теги: #ппо #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:14 10.12.2025
Окупанти вночі масовано атакували Одеську область безпілотниками, є одне влучання, критична інфраструктура працює

Окупанти вночі масовано атакували Одеську область безпілотниками, є одне влучання, критична інфраструктура працює

09:11 09.12.2025
Збито/подавлено 84 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях

Збито/подавлено 84 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях

09:20 08.12.2025
Україну атакували 149 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях

Україну атакували 149 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях

10:06 07.12.2025
ППО за ніч збила 179 з 246 повітряних цілей, є влучання на 14 локаціях

ППО за ніч збила 179 з 246 повітряних цілей, є влучання на 14 локаціях

10:41 06.12.2025
ППО відбила вночі одну з наймасованіших атак РФ, знешкодивши 615 з 704 ракет і дронів, є влучання на 29 локаціях

ППО відбила вночі одну з наймасованіших атак РФ, знешкодивши 615 з 704 ракет і дронів, є влучання на 29 локаціях

09:09 06.12.2025
Нічна атака дронами на Одещину залишила область із перебоями в енерго- та теплопостачанні, пошкоджено енергообʼєкт

Нічна атака дронами на Одещину залишила область із перебоями в енерго- та теплопостачанні, пошкоджено енергообʼєкт

08:58 06.12.2025
Чернігівщина зазнала ударів БпЛА: пошкоджено житловий сектор і об’єкти критичної інфраструктури

Чернігівщина зазнала ударів БпЛА: пошкоджено житловий сектор і об’єкти критичної інфраструктури

10:11 05.12.2025
ПС ЗСУ: Зафіксовано влучання 57 ворожих БпЛА у 13 локаціях минулої ночі

ПС ЗСУ: Зафіксовано влучання 57 ворожих БпЛА у 13 локаціях минулої ночі

09:58 04.12.2025
Ворог атакував двома балістичними ракетами і 138 БПЛА, зафіксовано влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях

Ворог атакував двома балістичними ракетами і 138 БПЛА, зафіксовано влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях

09:04 02.12.2025
На Донеччині українські розвідники знищили ключові елементи ППО ворога – ГУР МО

На Донеччині українські розвідники знищили ключові елементи ППО ворога – ГУР МО

ВАЖЛИВЕ

Більшість американців виступає за продовження постачання зброї Україні та запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії - опитування

Восени в Покровську вже не було українських військ, а нині вони контролюють майже половину міста – Сирський

Україна працюватиме над наближенням зустрічі на рівні лідерів з США - Зеленський

Якщо Україна не отримає репараційний кредит, буде розроблений інший формат – Зеленський

Зеленський: У нас зараз немає сил і достатньої підтримки, щоб повернути наш український Крим, а США не бачать нас в НАТО

ОСТАННЄ

Один загиблий і двоє постраждалих внаслідок атак ворожих безпілотників у Дніпропетровській області - ОВА

Генштаб зафіксував впродовж доби 177 бойових зіткнень

Сили безпілотних систем уразили за добу 986 ворожих цілей

Петиція про заборону російськомовних версій сайтів набрала необхідну для розгляду кількість голосів

Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців - Генштаб

Більшість американців виступає за продовження постачання зброї Україні та запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії - опитування

10 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ціна срібла оновила рекорд, перевищивши $60 за унцію

Папа Лев XIV закликав до продовження діалогу задля досягнення справедливого миру в Україні - ЗМІ

Переговори про передання Україні винищувачів МіГ-29 взамін за доступ до дронових й ракетних технологій тривають – Генштаб Війська Польського

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА