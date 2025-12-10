ППО за ніч знешкодила 50 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Сили оборони у ніч проти середи знешкодили 50 ворожих безпілотників, проте зафіксовано падіння збитих уламків на семи локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 7 локаціях", - повідомляється в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 10 грудня (з 18.00 09 грудня) противник атакував 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 50 із них – "Шахеди". "Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Атака станом на 9:00 тривала, в повітряному просторі фіксувалося декілька ворожих БпЛА.

Таким чином, загальна ефективність роботи ППО наразі склала 63%.

Як повідомлялося, попередній масований удар РФ завдала по Україні в ніч на 25 листопада, коли були знешкоджені 438 із 464 дронів та 13 з 22 ракет, були зафіксовані влучання також на 15 локаціях. Найбільш масований удар окупанти завдали 7 вересня із застосуванням 818 ударних БпЛА та ракет наземного базування, з яких ППО знешкодила 751 повітряну ціль, але було влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%.