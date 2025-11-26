ГАР при Міноборони наполягає на розслідуванні схеми при закупівлі бронежилетів у рамках "Міндічгейту"

Представники громадської антикорупційної ради (ГАР) при Міністерстві оборони України у середу подали заяву про вчинення злочину посадовими особами Міноборони в порядку статті 214 Кримінально-процесуального кодексу України до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Про це на сторінці ГАР у Facebook повідомили голова ради Юрій Гудименко та його заступниця Тетяна Ніколаєнко.

"У документі йдеться про можливе зловживання посадовими особами Міністерство оборони України — зокрема DOT - Державний оператор тилу, під час проведення тендерів щодо закупівлі бронежилетів. Йдеться про контракти із компаніями ТОВ "Фортеця захисту" та ТОВ "Мілікон ЮА". Ця справа, як витікає з опублікованих НАБУ і САП "плівок Міндіча", була складовою частиною оборудок, що досліджуються антикорупційними органами у межах "Міндічгейту". Зокрема, на плівках фігурує колишній міністр оборони Рустем Умєров", - йдеться у повідомленні.

Ніколаєнко відзначила, що в заяві викладені всі відомі натепер ГАР МОУ деталі щодо закупівлі бронежилетів у компанії "Мілікон".

"Нагадаю, що ДОТ спершу визнав компанію "Фортеця захисту" переможцем без наявності ліцензії, а потім, з незрозумілих причин, скасував тендер", — наголосила Ніколаєнко.

Вдруге ДОТ визнав переможцями "Мілікон" навіть без власного зразка бронежилета. При чому контракту був підписаний попри припис Державна аудиторська служба України і програний суд.

"Також ми передали інформацію, яку члени Громадської антикорупційної ради здобули при аналізі можливих зв'язків компанії із громадянином Ізраїлю Хаїмом Бренігом. Ми розраховуємо на те, що НАБУ розгляне належним чином надані документи і це сприятиме об'єктивному вивченню цієї закупівлі в межах операції "Мідас", — заявив Гудименко.

Як повідомлялось 19 листопада, громадська антикорупційна рада (ГАР) при Міністерстві оборони України, публікуючи своє бачення схеми крадіжки на "ізраїльських броніках Міндіча", заявляє, що об'єктивному та неупередженому розслідуванню справи "можуть сприяти зокрема покази колишнього міністра оборони Рустем Умєрова, який має пояснити детективам і суспільству свою роль у цій історії", про це йдеться у повідомленні ГАР при Міноборони у фейсбуці у середу.