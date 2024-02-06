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19:48 06.02.2024

Сили безпілотних систем мають дати результат найближчим часом

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Сили безпілотних систем мають дати результат найближчим часом

Сили безпілотних систем мають дати конкретний результат найближчим часом, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Дрони - безпілотні системи - довели свою ефективність у боях на землі, в небі та в морі. Україна реально змінила ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі - це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки - це теж дрони", - сказав президент.

"Наразі список завдань чіткий: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих фахівців у цю сферу. Це завдання і для армії, і для Міністерства оборони та уряду загалом", - сказав Зеленський.

За його словами, "щоб дати необхідну координацію в силах оборони, забезпечити належний рівень планування та якість логістики, у структурі Збройних сил буде створено Сили безпілотних систем"

Теги: #зеленський #сили_безпілотних_систем

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