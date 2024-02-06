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19:37 06.02.2024

Немчінов наголошує на важливості позбавлення Кабміну невластивих повноважень і формування сильного Центру уряду

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Немчінов наголошує на важливості позбавлення Кабміну невластивих повноважень і формування сильного Центру уряду

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов вважає важливим позбавлення уряду невластивих повноважень і формування сильного Центру уряду.

"Питання Центру уряду у нас стоїть у плані дій. Ми плануємо ухвалити відповідний законопроєкт. А також є питання типової структури міністерств", - сказав він на заході щодо пріоритетів трансформації державного управління у вівторок у Києві.

Немчінов наголосив на важливості формування сильного Центру уряду, позбавлення уряду невластивих повноважень, а також формування політик у такий спосіб, щоб під нову політичну команду не потрібно було переформатовувати всі органи, а лише передати відповідну політику.

"Центр уряду буде це все забезпечувати", - наголосив він.

Крім того, він звернув увагу на необхідності залучення на державну службу великого масиву чоловіків і жінок, які мають досвід бойових дій, для яких це буде не просто робоче місце, а елементом соціалізації та продовження служіння державі.

 

 

Теги: #центр #уряд #немчінов

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