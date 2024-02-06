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18:58 06.02.2024

В Україні запрацював Державний реєстр санкцій

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Для громадян України став доступним Державний реєстр санкцій, у якому можна безкоштовно отримати інформацію щодо суб'єктів, стосовно яких було застосовано санкції, повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"У реєстрі - 17 202 фізичних та юридичних осіб, які вважаються підсанкційними. Його ведення забезпечує Апарат РНБО України. Джерелами інформації реєстру є рішення РНБО, а також судові рішення про застосування санкцій", - зазначається в повідомленні.

Дані в реєстрі оновлюються оперативно. Вони відкриті та загальнодоступні, крім випадків, передбачених законом.

Також на сайті є можливість в електронній формі отримати виписку з інформацією про особу.

 

Теги: #реєстр #санкції #мінреінтеграції

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