В Україні запрацював Державний реєстр санкцій

Для громадян України став доступним Державний реєстр санкцій, у якому можна безкоштовно отримати інформацію щодо суб'єктів, стосовно яких було застосовано санкції, повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"У реєстрі - 17 202 фізичних та юридичних осіб, які вважаються підсанкційними. Його ведення забезпечує Апарат РНБО України. Джерелами інформації реєстру є рішення РНБО, а також судові рішення про застосування санкцій", - зазначається в повідомленні.

Дані в реєстрі оновлюються оперативно. Вони відкриті та загальнодоступні, крім випадків, передбачених законом.

Також на сайті є можливість в електронній формі отримати виписку з інформацією про особу.