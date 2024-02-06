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15:43 06.02.2024

ССО знищили розвідувальне обладнання, встановлене окупантами на захопленій видобувній платформі в Чорному морі

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ССО знищили розвідувальне обладнання, встановлене окупантами на захопленій видобувній платформі в Чорному морі

Оператори 73 морського центру Сил спеціальних операцій (ССО) знищили розвідувальне обладнання, встановлене російськими окупантами на захопленій ними видобувній платформі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.

"Одну з незаконно захоплених видобувних платформ росіяни використовували для підсилення роботи безпілотного літального апарату розвідки іранського виробництва "Мохаджер-6". А саме – встановили обладнання, яке збільшує дальність та радіус його роботи. Цей БПЛА противник застосовував для ведення розвідки та подальшого нанесення ударів дронами-камікадзе Shahed по об’єктах критичної інфраструктури півдня України. Крім цього, на платформі противник встановив радіолокаційну станцію виявлення надводних об’єктів (від моторних човнів до кораблів) "Нева-Б". За допомогою цієї РЛС росіяни контролювали обстановку в північно-західній частині Чорного моря", - повідомляється в телеграм-каналі ССО у вівторок.

Спецоперацію проводили в зоні постійного патрулювання авіації та флоту РФ. "Вночі човни 73 морського центру ССО підійшли впритул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки, об’єкт було заміновано. Бойова група відійшла на безпечну відстань і здійснила підрив ворожої цілі", - йдеться в повідомленні.

У результаті операції було захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною. "Вдало проведена спецоперація забезпечила безпечніше пересування кораблів та обмежила можливості ворога у північно-західній частині Чорного моря", - наголошують у ССО.

 

Теги: #крим #ссо

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