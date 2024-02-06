Події

07:45 06.02.2024

На всій лінії фронту тривають позиційні бої, ЗС України просунулися на південний захід від Авдіївки

1 хв читати
На всій лінії фронту тривають позиційні бої, ЗС України просунулися на південний захід від Авдіївки

Нещодавно українські війська просунулися на південний захід від Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 5 лютого, повідомляють в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Геолоковані кадри, опубліковані 5 лютого, показують, що українські війська нещодавно просунулися на північний схід від Невельського (на південний захід від Авдіївки)", - стверджується в огляді.

Водночас, за даними ISW, війська РФ домоглися підтверджених успіхів поблизу Куп'янська, Кремінної, Авдіївки та на північний схід від Бахмута на тлі триваючих позиційних боїв по всій лінії фронту.

Стверджується, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від Куп'янська і на захід від Кремінної на тлі триваючих бойових дій на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 5 лютого. Геолоковані кадри, опубліковані 4 лютого, говорять про те, що російські війська незначно просунулися в північній Синьківці (на північний схід від Куп'янська) і на схід від Ямполівки (на схід від Кремінної).

Станом на 5 лютого позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська біля Синьківки; на захід від Кремінної в районі Тернів, Торського і Ямполівки; і на південь від Кремінної неподалік Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) і Григорівки.

 

 

 

Теги: #фронт #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:40 05.02.2024
Сирський побував на фронті й нагородив українських воїнів

Сирський побував на фронті й нагородив українських воїнів

11:01 05.02.2024
Зеленський не розцінює ситуацію на фронті як патову - Никифоров

Зеленський не розцінює ситуацію на фронті як патову - Никифоров

10:09 05.02.2024
Україна може позбавити РФ можливості утримувати стратегічну ініціативу на фронті у 2024 році - ISW

Україна може позбавити РФ можливості утримувати стратегічну ініціативу на фронті у 2024 році - ISW

11:07 04.02.2024
ЗСУ просунулися на південний захід від Бахмута - ISW

ЗСУ просунулися на південний захід від Бахмута - ISW

08:59 03.02.2024
Війська РФ просунулися неподалік Авдіївки, біля коксохіму тривають позиційні бої

Війська РФ просунулися неподалік Авдіївки, біля коксохіму тривають позиційні бої

07:56 31.01.2024
ЗС України повернули втрачені позиції на північний захід від Горлівки, поблизу Авдіївки лінія фронту не змінилася - ISW

ЗС України повернули втрачені позиції на північний захід від Горлівки, поблизу Авдіївки лінія фронту не змінилася - ISW

07:48 28.01.2024
Війська РФ просунулися біля Куп'янська, найінтенсивніші бої точаться неподалік Синьківки і Табаївки

Війська РФ просунулися біля Куп'янська, найінтенсивніші бої точаться неподалік Синьківки і Табаївки

11:29 27.01.2024
РФ не готова відмовитися від своїх вимог щодо України та НАТО без рішучої поразки - ISW

РФ не готова відмовитися від своїх вимог щодо України та НАТО без рішучої поразки - ISW

10:17 26.01.2024
РФ розширює застосування хімічної зброї в Україні - ISW

РФ розширює застосування хімічної зброї в Україні - ISW

10:33 24.01.2024
НАТО уклало контракти на закупівлю 220 тис. снарядів, що може дати змогу спрямувати додаткову допомогу Україні - ISW

НАТО уклало контракти на закупівлю 220 тис. снарядів, що може дати змогу спрямувати додаткову допомогу Україні - ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок нічного удару по Золочеву загинула двомісячна дитина, троє дорослих госпіталізовані

Сили оборони за добу ліквідували понад 1000 окупантів

Одним із результатів Саміту миру має бути вільне та безпечне Чорне море - Зеленський

Зеленський: Посилення політики ветеранів - питання менеджменту

Зеленський за те, щоб дати можливості підприємцям працювати заради економічного зростання

ОСТАННЄ

ЗС України посилюють оборонні рубежі в Північній операційній зоні

Унаслідок нічного удару по Золочеву загинула двомісячна дитина, троє дорослих госпіталізовані

За минулу добу в Херсонській області у результаті обстрілів загинуло п’ятеро людей, ще одна дістала поранення

Сили оборони за добу ліквідували понад 1000 окупантів

Українські ракетники за добу уразили два пункти управління і три склади боєприпасів сил РФ - Генштаб

За добу було 126 бойових зіткнень, ЗС України відбили 45 атак на авдіївському напрямку

Окупанти здійснили сім ракетних і 35 авіаударів, а також 90 обстрілів із РСЗВ

6 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

Держдепартамент США ставить під сумнів інформацію РФ про катастрофу ІЛ-76

У Сумській області через обстріли за добу загинув один цивільний, вісім дістали поранення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА