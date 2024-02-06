На всій лінії фронту тривають позиційні бої, ЗС України просунулися на південний захід від Авдіївки

Нещодавно українські війська просунулися на південний захід від Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 5 лютого, повідомляють в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Геолоковані кадри, опубліковані 5 лютого, показують, що українські війська нещодавно просунулися на північний схід від Невельського (на південний захід від Авдіївки)", - стверджується в огляді.

Водночас, за даними ISW, війська РФ домоглися підтверджених успіхів поблизу Куп'янська, Кремінної, Авдіївки та на північний схід від Бахмута на тлі триваючих позиційних боїв по всій лінії фронту.

Стверджується, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від Куп'янська і на захід від Кремінної на тлі триваючих бойових дій на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 5 лютого. Геолоковані кадри, опубліковані 4 лютого, говорять про те, що російські війська незначно просунулися в північній Синьківці (на північний схід від Куп'янська) і на схід від Ямполівки (на схід від Кремінної).

Станом на 5 лютого позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська біля Синьківки; на захід від Кремінної в районі Тернів, Торського і Ямполівки; і на південь від Кремінної неподалік Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) і Григорівки.