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23:05 05.02.2024

Португалія допоможе відновити зруйнований унаслідок російського авіаудару ліцей у Житомирі

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Португалія допоможе відновити зруйнований унаслідок російського авіаудару ліцей у Житомирі

Португалія допоможе відновити зруйнований на початку повномасштабної війни внаслідок російського авіаудару ліцей № 25 у Житомирі.

Реконструкцію ліцею передбачає меморандум про взаєморозуміння між Житомирською міською радою та португальською компанією Construção Pública, E.P.E. про співпрацю, який було підписано під час 3-го форуму з відбудови Житомирщини в понеділок.

"До війни тут навчалися 1300 дітей з першого по одинадцятий клас. Наразі планується, що в новій відбудованій будівлі навчатимуться не більше 820 дітей, оскільки за новими державними будівельними нормами мають бути просторіші аудиторії, а також спортивна зала та хол. За прикладом європейських країн буде збільшено кількість лабораторій", - розповів директор ліцею Іван Денисюк.

За словами Денисюка, наразі ліцеїсти навчаються на двох локаціях.

За словами народного депутата Аресенія Пушкаренка (фракція "Слуга народу"), співпраця з міжнародними партнерами, спрямована на відновлення Житомирської області, вже дає свої результати, окрім Португалії, у відновленні регіону бере участь і Естонія.

"Наше завдання на майбутнє - розширити співпрацю з іншими країнами, серед яких може бути Ісландія - ми працюємо над цим", - сказав Пушкаренко журналістам під час форуму.

Народний депутат очікує, що на наступному форумі з відновлення Житомирської області основним буде економічний кейс, а на міжнародній конференції з відновлення України в Берліні цьогоріч "Німеччина виступить з ініціативою щодо надання партнерами України державних гарантій для своїх підприємств, які інвестують у нашу країну".

Як повідомлялося, будівлю ліцею було зруйновано внаслідок російської повітряної атаки 4 березня 2022 року.

Теги: #україна #відновлення #португалія

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