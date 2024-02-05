Зеленський відвідав поранених солдатів у шпиталі в Кропивницькому та вручив нагороди

Президент України Володимир Зеленський відвідав українських захисників, які проходять лікування в одному з медзакладів Кропивницького, повідомляє пресслужба глави держави.

"В одному з медичних закладів Кропивницького президент України Володимир Зеленський ознайомився з умовами лікування українських військовослужбовців, які зазнали важких поранень під час боїв із російськими окупантами на сході України, зокрема в районі Роботиного та Вербового", - зазначається в повідомленні.

Президент подякував військовим за їх героїчну службу.

"Дякую вам за службу. Ви молодці, ви - герої. Бажаю вам якнайшвидшого одужання", - сказав він.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі президент відзначив військовослужбовців державними нагородами. Зокрема він вручив захисникам ордени "За мужність" ІІІ ступеня та медаль "За військову службу Україні".