У Києві затримали ексменеджерку банку, яка виманила в колишніх клієнтів 86 млн грн

Співробітники Національної поліції України затримали киянку - ексменеджерку банку, яка виманила в колишніх клієнтів 86 млн грн.

"38-річна киянка, колишня менеджерка банку з роботи з віпклієнтами, виманювала кошти у громадян, обіцяючи високий дохід, та привласнювала їх. Після свого звільнення з банку жінка вирішила використати довіру ексклієнтів на власну користь. А щоб уникнути підозр, шахрайка орендувала приміщення під справжнім банківським відділенням та приховала інформацію про своє звільнення", - повідомляється на сторінці Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у фейсбуці в понеділок.

За інформацією департаменту, жінка просила в колишніх клієнтів гроші в борг під відсотки. "Кошти зобов'язувалася повернути в найкоротші терміни, а для переконливості писала розписку. Однак після отримання грошей вимикала телефон і зникала", - зазначається в повідомленні.

Наразі відомо, що в такий спосіб жінка виманила майже 86 млн грн під виглядом позики. Оскільки серед потерпілих були і співробітники МВС, у розслідуванні був задіяний Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Оперативники внутрішньої безпеки та слідчі поліції Києва зібрали доказову базу протиправної діяльності фігурантки та повідомили їй про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

"Не бажаючи нести відповідальності за скоєне, жінка вирішила уникнути судових засідань та втекти від слідства. Однак працівники ДВБ встановили місцеперебування та затримали її", - наголошують у департаменті.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 30 млн грн.

Триває слідство з метою встановлення інших причетних до афери. Крім того, вживаються заходи щодо виявлення інших епізодів злочинної діяльності зловмисниці. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.