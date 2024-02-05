Події

15:37 05.02.2024

У Києві затримали ексменеджерку банку, яка виманила в колишніх клієнтів 86 млн грн

2 хв читати

Співробітники Національної поліції України затримали киянку - ексменеджерку банку, яка виманила в колишніх клієнтів 86 млн грн.

"38-річна киянка, колишня менеджерка банку з роботи з віпклієнтами, виманювала кошти у громадян, обіцяючи високий дохід, та привласнювала їх. Після свого звільнення з банку жінка вирішила використати довіру ексклієнтів на власну користь. А щоб уникнути підозр, шахрайка орендувала приміщення під справжнім банківським відділенням та приховала інформацію про своє звільнення", - повідомляється на сторінці Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у фейсбуці в понеділок.

За інформацією департаменту, жінка просила в колишніх клієнтів гроші в борг під відсотки. "Кошти зобов'язувалася повернути в найкоротші терміни, а для переконливості писала розписку. Однак після отримання грошей вимикала телефон і зникала", - зазначається в повідомленні.

Наразі відомо, що в такий спосіб жінка виманила майже 86 млн грн під виглядом позики. Оскільки серед потерпілих були і співробітники МВС, у розслідуванні був задіяний Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Оперативники внутрішньої безпеки та слідчі поліції Києва зібрали доказову базу протиправної діяльності фігурантки та повідомили їй про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

"Не бажаючи нести відповідальності за скоєне, жінка вирішила уникнути судових засідань та втекти від слідства. Однак працівники ДВБ встановили місцеперебування та затримали її", - наголошують у департаменті.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 30 млн грн.

Триває слідство з метою встановлення інших причетних до афери. Крім того, вживаються заходи щодо виявлення інших епізодів злочинної діяльності зловмисниці. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

 

Теги: #банк #шахрайство #нацполіція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:14 31.01.2024
Керівник ГСУ Нацполіції: Багато зброї - це нормально для країни у війні, загрози громадянам немає

Керівник ГСУ Нацполіції: Багато зброї - це нормально для країни у війні, загрози громадянам немає

13:03 31.01.2024
Керівник ГСУ Нацполіції: Колаборанти на окупованих територіях втрачають свій бізнес і звертаються до нас по захист прав

Керівник ГСУ Нацполіції: Колаборанти на окупованих територіях втрачають свій бізнес і звертаються до нас по захист прав

12:55 31.01.2024
Керівник ГСУ Нацполіції: Не ідентифікованими залишаються 2 тис. 100 загиблих українців, включно з військовими

Керівник ГСУ Нацполіції: Не ідентифікованими залишаються 2 тис. 100 загиблих українців, включно з військовими

11:40 31.01.2024
Практики сприяння конкурентам у бізнесі через відкриття проваджень стане менше - начальник ГСУ Нацполіції

Практики сприяння конкурентам у бізнесі через відкриття проваджень стане менше - начальник ГСУ Нацполіції

16:14 30.01.2024
Суд повернеться до розгляду справи розшукуваного ексвласника "Дельта Банку", до якого було застосовано примусовий привід

Суд повернеться до розгляду справи розшукуваного ексвласника "Дельта Банку", до якого було застосовано примусовий привід

11:57 30.01.2024
Курсантка правоохоронного вишу в Дніпрі виманила на сайті знайомств 800 тис. грн - ДБР

Курсантка правоохоронного вишу в Дніпрі виманила на сайті знайомств 800 тис. грн - ДБР

18:37 23.01.2024
"Укренерго" попереджає про шахраїв у мережі, які від її імені пропонують обмін звичайних лампочок на LED із доплатою 100 грн

"Укренерго" попереджає про шахраїв у мережі, які від її імені пропонують обмін звичайних лампочок на LED із доплатою 100 грн

18:30 23.01.2024
В Україні знешкоджено угруповання, яке влаштовувало розбійні напади на криптовалютників - поліція

В Україні знешкоджено угруповання, яке влаштовувало розбійні напади на криптовалютників - поліція

18:11 16.01.2024
Нацполіція України: Відео в російських медіа про нібито постріл у працівника ТЦК є фейком

Нацполіція України: Відео в російських медіа про нібито постріл у працівника ТЦК є фейком

16:37 09.01.2024
Повернення Укренерго 1,1 млрд грн по банківській гарантії "Банку Альянс" затягується на невизначений строк

Повернення Укренерго 1,1 млрд грн по банківській гарантії "Банку Альянс" затягується на невизначений строк

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Заступниця генпрокурора Литвинова: Додому повернулися лише 388 з усіх депортованих до РФ українських дітей

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Херсона зросла до чотирьох осіб

Росіяни продовжують обстрілювати Херсон, загинула жінка - ОВА

Унаслідок російського обстрілу Херсона загинули двоє людей - МВА

Минулого тижня інтенсивність обстрілів з боку РФ збільшилася майже на чверть, загинули 12 осіб - МВС

ОСТАННЄ

Офіс генпрокурора: Викрито злочинну групу, причетну до викрадення та вбивства жительки Латвії

Суд продовжив запобіжний захід ексначальнику СБУ в Криму Кулінічу - Суспільне

Заступниця генпрокурора Литвинова: Додому повернулися лише 388 з усіх депортованих до РФ українських дітей

Керівника структурного підрозділу Верховного Суду викрито на виправданні російської агресії - СБУ

Глава МЗС Португалії прибув до України

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Херсона зросла до чотирьох осіб

Росіяни продовжують обстрілювати Херсон, загинула жінка - ОВА

Сирський побував на фронті й нагородив українських воїнів

Найближчими днями в більшості областей України дощі та мокрий сніг, місцями пориви сильного вітру

Унаслідок російського обстрілу Херсона загинули двоє людей - МВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА